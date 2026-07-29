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Андрей Ватутин: «Эдуард Сандлер был, пожалуй, самым преданным баскетболу человеком на Дальнем Востоке»
Андрей Ватутин прокомментировал смерть Эдуарда Сандлера.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на смерть Эдуарда Сандлера. Президенти и главный тренер «Динамо-Владивосток» погиб в ночь на 28 июля.

«Невероятно сложно поверить в эту новость… Эдуард был яркой и харизматичной личностью, преданным баскетболу человеком. Пожалуй, самым преданным на Дальнем Востоке.

Нас связывали теплые и взаимоуважительные отношения. Эдуард искренне мечтал сыграть в Единой лиге ВТБ, не один год шел к реализации своего замысла, убеждал, уговаривал, верил. И невероятно жаль, что он ушел, так и не увидев матч своего Владивостока в Единой лиге. Для города и всего Дальнего Востока это огромная потеря, он был таким катализатором всех процессов. Надеюсь, город и регион продолжат быть заинтересованными в будущем Владивостока в Единой лиге. Хотя, конечно, баскетбол – это всего лишь игра, а для семьи, друзей, коллег и соратников это просто невосполнимая потеря. Мне будет очень не хватать Эдуарда», – заключил Ватутин.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Ватутин
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
Эдуард Сандлер
Динамо-Владивосток
происшествия

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