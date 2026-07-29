Министр спорта Приморского края Дмитрий Граф: «Исходим из того, что следующий сезон «Динамо» будет завершен согласно регламенту»

«Динамо-Владивосток» должен выступить в Лиге ВТБ.

Смерть президента «Динамо-Владивосток» Эдуарда Сандлера серьезно осложнила положение клуба, который должен дебютировать в Единой лиге ВТБ.

Министерство спорта Приморского края ожидает, что дебют состоится.

«Это вопрос компетенции клуба и лиги. Исходим из того, что следующий сезон будет завершен согласно регламенту», – прокомментировал ситуацию министр Дмитрий Граф.