Министр спорта Приморского края Дмитрий Граф: «Исходим из того, что следующий сезон «Динамо» будет завершен согласно регламенту»
«Динамо-Владивосток» должен выступить в Лиге ВТБ.
Смерть президента «Динамо-Владивосток» Эдуарда Сандлера серьезно осложнила положение клуба, который должен дебютировать в Единой лиге ВТБ.
Министерство спорта Приморского края ожидает, что дебют состоится.
«Это вопрос компетенции клуба и лиги. Исходим из того, что следующий сезон будет завершен согласно регламенту», – прокомментировал ситуацию министр Дмитрий Граф.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Матч ТВ»
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