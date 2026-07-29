«Панатинаикос» рассматривает возможность приобретения Найджела Уильямс-Госса из «Жальгириса»
«Пао» хочет переманить Уильямс-Госса.
Американский разыгрывающий Найджел Уильямс-Госс (31 год, 188 см) подписал соглашение по схеме «2+1» с «Жальгирисом» прошлым летом.
В прошедшем сезоне Евролиги на его счету 11,5 очка, 3,9 передачи и 2,4 подбора за 24 минуты в среднем.
«Панатинаикос» рассматривает возможность приобретения игрока после отказа от варианта с Сильвеном Франсиско.
По сообщениям источников, греческий клуб был готов заплатить французу до 3 миллионов евро в год. Уильямс-Госс получает 1,4 миллиона в «Жальгирисе».
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Сыграет в финале
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Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportal
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