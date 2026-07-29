Ализе Джонсон близок к переходу в «Париж»
«Париж» завершает согласование контракта с Ализе Джонсоном.
По сообщению Донатаса Урбонаса, «Париж» близок к подписанию форварда Ализе Джонсона (30 лет, 203 см).
Это будет дебютный сезон баскетболиста в Европе. Форвард был выбран 50-м на драфте-2018 НБА и провел 5 лет в лиге, после чего выступал в Южной Корее, Пуэрто-Рико, Японии и Китае.
На его счету 12,4 очка, 7,6 подбора и 2,5 передачи за 16,6 минуты в прошедшем китайском чемпионате.
Джонсоном интересовались «Фенербахче», «Хапоэль Тель-Авив» и «Бавария».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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