Ализе Джонсон близок к переходу в «Париж»

«Париж» завершает согласование контракта с Ализе Джонсоном.

По сообщению Донатаса Урбонаса, «Париж» близок к подписанию форварда Ализе Джонсона (30 лет, 203 см).

Это будет дебютный сезон баскетболиста в Европе. Форвард был выбран 50-м на драфте-2018 НБА и провел 5 лет в лиге, после чего выступал в Южной Корее, Пуэрто-Рико, Японии и Китае.

На его счету 12,4 очка, 7,6 подбора и 2,5 передачи за 16,6 минуты в прошедшем китайском чемпионате.

Джонсоном интересовались «Фенербахче», «Хапоэль Тель-Авив» и «Бавария».