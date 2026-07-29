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  4. Дмитрий Сонько официально расстался с «Енисеем»

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Дмитрий Сонько официально расстался с «Енисеем»
Сонько ушел из «Енисея».

«Енисей» официально попрощался с капитаном команды форвардом Дмитрием Сонько (25 лет, 197 см).

Баскетболист провел 6 сезонов в составе клуба. На его счету 9,9 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи в прошедшем чемпионате при 39,1% точности из-за дуги.

Сонько выступал в конкурсе трехочковых на последнем Матче всех звезд Лиги ВТБ.

Игрок решил продолжить карьеру в другом клубе.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
переходы
Дмитрий Сонько
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