Дмитрий Сонько официально расстался с «Енисеем»

Сонько ушел из «Енисея».

«Енисей » официально попрощался с капитаном команды форвардом Дмитрием Сонько (25 лет, 197 см).

Баскетболист провел 6 сезонов в составе клуба. На его счету 9,9 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи в прошедшем чемпионате при 39,1% точности из-за дуги.

Сонько выступал в конкурсе трехочковых на последнем Матче всех звезд Лиги ВТБ.

Игрок решил продолжить карьеру в другом клубе.