Дмитрий Сонько официально расстался с «Енисеем»
Сонько ушел из «Енисея».
«Енисей» официально попрощался с капитаном команды форвардом Дмитрием Сонько (25 лет, 197 см).
Баскетболист провел 6 сезонов в составе клуба. На его счету 9,9 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи в прошедшем чемпионате при 39,1% точности из-за дуги.
Сонько выступал в конкурсе трехочковых на последнем Матче всех звезд Лиги ВТБ.
Игрок решил продолжить карьеру в другом клубе.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
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