Еврокубок-2026/27 начнется 29 сентября, в регулярном сезоне 32 команды и 224 матча

Еврокубок утвердил расписание сезона-2026/27.

Сезон-2026/27 Еврокубка стартует 29 сентября.

В регулярном чемпионате примут участие 32 клуба, разделенные на 4 группы. Топ-4 каждой группы пройдет в плей-офф, все серии которого будут играться до двух побед.

«Регулярка» из 224 матчей завершится 13 января 2027 года. Плей-офф начнется 2 февраля, финал – 21 апреля.