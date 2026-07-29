Еврокубок-2026/27 начнется 29 сентября, в регулярном сезоне 32 команды и 224 матча
Еврокубок утвердил расписание сезона-2026/27.
Сезон-2026/27 Еврокубка стартует 29 сентября.
В регулярном чемпионате примут участие 32 клуба, разделенные на 4 группы. Топ-4 каждой группы пройдет в плей-офф, все серии которого будут играться до двух побед.
«Регулярка» из 224 матчей завершится 13 января 2027 года. Плей-офф начнется 2 февраля, финал – 21 апреля.
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13729 голосов
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
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