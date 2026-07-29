Евролига определилась с расписанием сезона-2026/27, турнир стартует 6 матчами 24 сентября
Евролига начнется 24 сентября.
Евролига выложила расписание сезона-2026/27.
Турнир пройдет в прежнем формате: 20 команд, 38 туров «регулярки», плей-ин, серии 1/4 финала до трех побед и «Финал четырех».
«Бешикташ» заменил «Монако» из-за финансовых проблем последнего, турки начнут выступление 25 сентября.
Турнир стартует 24 сентября шестью матчами. Действующий чемпион «Олимпиакос» в гостях сыграет с «Басконией», второй финалист «Реал» на выезде встретится с «Дубаем».
Завершится «регулярка» 16 апреля. 28-30 мая пройдет «Финал четырех».
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13729 голосов
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
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