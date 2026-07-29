Евролига определилась с расписанием сезона-2026/27, турнир стартует 6 матчами 24 сентября

Евролига начнется 24 сентября.

Евролига выложила расписание сезона-2026/27.

Турнир пройдет в прежнем формате: 20 команд, 38 туров «регулярки», плей-ин, серии 1/4 финала до трех побед и «Финал четырех».

«Бешикташ » заменил «Монако» из-за финансовых проблем последнего, турки начнут выступление 25 сентября.

Турнир стартует 24 сентября шестью матчами. Действующий чемпион «Олимпиакос » в гостях сыграет с «Басконией», второй финалист «Реал » на выезде встретится с «Дубаем ».

Завершится «регулярка» 16 апреля. 28-30 мая пройдет «Финал четырех».