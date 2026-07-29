  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Энтони Слэйтер: «Уорриорз» спокойно относятся к очередному походу с возрастной командой на 37 побед и статусу за пределами борьбы за титул»

0
Энтони Слэйтер: «Уорриорз» спокойно относятся к очередному походу с возрастной командой на 37 побед и статусу за пределами борьбы за титул»
Энтони Слэйтер подтвердил план «Голден Стэйт» на сезон.

После ухода Леброна Джеймса в «Филадельфию» «Уорриорз» смирились с отсутствием амбиций в нынешнем коллективе.

«Место осталось только для минималок, реальность в том, что команда будет прежней. «Уорриорз» нужна возможность готовить сделки по ходу сезона и следующим летом. 

Пока они спокойно относятся к очередному походу с возрастной командой на 37 побед и статусу за пределами борьбы за титул.

Общался со Стивом Керром, и он поделился мыслями о текущем моменте. Вокруг ситуации много уныния, но он признался, что никогда не считал клуб реальным претендентом на Леброна. Никогда не рассматривал эту возможность всерьез.

План всегда заключался в повторении предыдущей попытки. Не было серьезных намерений на радикальные сделки. Ситуация статична», – рассказал инсайдер Энтони Слэйтер.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13679 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on ESPN
logoНБА
logoСтив Керр
logoГолден Стэйт

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ну а че им. На Карри ходят и он пуляет до сих пор неплохо.
Думаю ГСВ , делают ставку на следующий год. А в этом как получится, если сезон будет идти хорошо могут усилиться в середине сезона, обменяв Батлера или Порзи ( у одного истекающий у другого негарантированный т.е контракты удобны для обмена).

ГСВ не надо заранее списывать. Команда с составом Батлер, Карри и Порзигис не сыграла ни одной игры! Хотелось бы увидеть это трио вместе. Яксель заменит Батлера на 1 половину сезона, потом тот будет спокойно набирать форму. Он обладает размерами и навыками племейкера, так что одна проблема частично исчезает. Крайер заменит Спенсера, он дыра в защите, но треха стабильно 40%. Плюс посмотрим как Бойд проявит себя в Джи Лиги.

Главная проблема ГСВ как и прежде - центр. Нет железного первого номера. Порзи и Эл - хороши, но играют они мало. Есть тяжы Яксель и Грин, которые могут сыграть на позиции. Скорее всего больше в игре увидим Бэсси и андрафтеда Айка, может ещё кого-то подпишут ( хочу Лахина в ГСВ!)
ОтветОнонаоно
Думаю ГСВ , делают ставку на следующий год. А в этом как получится, если сезон будет идти хорошо могут усилиться в середине сезона, обменяв Батлера или Порзи ( у одного истекающий у другого негарантированный т.е контракты удобны для обмена). ГСВ не надо заранее списывать. Команда с составом Батлер, Карри и Порзигис не сыграла ни одной игры! Хотелось бы увидеть это трио вместе. Яксель заменит Батлера на 1 половину сезона, потом тот будет спокойно набирать форму. Он обладает размерами и навыками племейкера, так что одна проблема частично исчезает. Крайер заменит Спенсера, он дыра в защите, но треха стабильно 40%. Плюс посмотрим как Бойд проявит себя в Джи Лиги. Главная проблема ГСВ как и прежде - центр. Нет железного первого номера. Порзи и Эл - хороши, но играют они мало. Есть тяжы Яксель и Грин, которые могут сыграть на позиции. Скорее всего больше в игре увидим Бэсси и андрафтеда Айка, может ещё кого-то подпишут ( хочу Лахина в ГСВ!)
Подз и Мелтон тоже с "навыками плеймейкера", только вот их розыгрыш убивает команду. Семь-восемь бросков из десяти - плохие. Тренер-ушехлоп на это никак не реагировал; судя по всему, в новом сезоне на мяче будут те же люди.
P. S. Бойд в ЛЛ никак себя не проявил, обычный проходной кадр. Даже не Юри, мать его, Коллинз.
ОтветGauche
Подз и Мелтон тоже с "навыками плеймейкера", только вот их розыгрыш убивает команду. Семь-восемь бросков из десяти - плохие. Тренер-ушехлоп на это никак не реагировал; судя по всему, в новом сезоне на мяче будут те же люди. P. S. Бойд в ЛЛ никак себя не проявил, обычный проходной кадр. Даже не Юри, мать его, Коллинз.
У Мелтона его нету, а Подз просто тупенький и любит стучать мячом. У Якселя же светлая голова, хорошее соотношение передач к потерям, видит площадку, может в быстрый отрыв, под кольцо, скидывать. В ЛЛ несколько конфеток выдавал. Я пишу "навык", имя в виду это не его основная работа, но он может легко выполнять роль связующего звена.

P. S. Бойд нормально проявил себя в Блу команде, а в основной просто не успел, играя мало, на его позиции сильная конкуренция, все парни второгодки. В отличии от позиции Айка. Но стал третьим по передачам, после Крайера и Якселя.
Запилить хайлайты и продать абонементы с мерчем, вот и весь их поход
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»
Александр Медведев: «Предыдущий сезон был самым неудачным в истории «Зенита». Задача – бороться за титулы всех турниров»
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Далласом», «Портленд» примет «Индиану»
Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»
«Реал» официально подтвердил расставание с Марио Хезоней
«Париж» подтвердил переход форварда Ализе Джонсона
«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом
«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»
Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»
«Миннесота» готова предложить Джонатану Куминге место в стартовом составе и зарплату в 6 миллионов
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу
Мэк Маккланг привлек внимание «Ритаса»
ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/4 финала. Греция уступила Испании, Франция справилась с Германией и другие результаты
Французский форвард Амин Нуа официально присоединится к «Уникахе»
Фото
«Ульм» усилил переднюю линию подписанием Симисола Шитту
Фото
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Дэмионом Бо
«Виллербан» официально подтвердил сокращение бюджета на сезон-2026/27
Несколько клубов проявляют интерес к Боту Гату на фоне ситуации в «Виллербане»
Рикки Рубио продлил контракт с «Ховентудом»
«Эстудиантес» подписал форварда сборной Эстонии Каспара Трейера
Фото