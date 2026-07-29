Энтони Слэйтер: «Уорриорз» спокойно относятся к очередному походу с возрастной командой на 37 побед и статусу за пределами борьбы за титул»

Энтони Слэйтер подтвердил план «Голден Стэйт» на сезон.

После ухода Леброна Джеймса в «Филадельфию» «Уорриорз» смирились с отсутствием амбиций в нынешнем коллективе.

«Место осталось только для минималок, реальность в том, что команда будет прежней. «Уорриорз» нужна возможность готовить сделки по ходу сезона и следующим летом.

Пока они спокойно относятся к очередному походу с возрастной командой на 37 побед и статусу за пределами борьбы за титул.

Общался со Стивом Керром, и он поделился мыслями о текущем моменте. Вокруг ситуации много уныния, но он признался, что никогда не считал клуб реальным претендентом на Леброна. Никогда не рассматривал эту возможность всерьез.

План всегда заключался в повторении предыдущей попытки. Не было серьезных намерений на радикальные сделки. Ситуация статична», – рассказал инсайдер Энтони Слэйтер.