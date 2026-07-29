Энтони Слэйтер: «Уорриорз» спокойно относятся к очередному походу с возрастной командой на 37 побед и статусу за пределами борьбы за титул»

После ухода Леброна Джеймса в «Филадельфию» «Уорриорз» смирились с отсутствием амбиций в нынешнем коллективе.
«Место осталось только для минималок, реальность в том, что команда будет прежней. «Уорриорз» нужна возможность готовить сделки по ходу сезона и следующим летом.
Пока они спокойно относятся к очередному походу с возрастной командой на 37 побед и статусу за пределами борьбы за титул.
Общался со Стивом Керром, и он поделился мыслями о текущем моменте. Вокруг ситуации много уныния, но он признался, что никогда не считал клуб реальным претендентом на Леброна. Никогда не рассматривал эту возможность всерьез.
План всегда заключался в повторении предыдущей попытки. Не было серьезных намерений на радикальные сделки. Ситуация статична», – рассказал инсайдер Энтони Слэйтер.
Комментарии
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ГСВ не надо заранее списывать. Команда с составом Батлер, Карри и Порзигис не сыграла ни одной игры! Хотелось бы увидеть это трио вместе. Яксель заменит Батлера на 1 половину сезона, потом тот будет спокойно набирать форму. Он обладает размерами и навыками племейкера, так что одна проблема частично исчезает. Крайер заменит Спенсера, он дыра в защите, но треха стабильно 40%. Плюс посмотрим как Бойд проявит себя в Джи Лиги.
Главная проблема ГСВ как и прежде - центр. Нет железного первого номера. Порзи и Эл - хороши, но играют они мало. Есть тяжы Яксель и Грин, которые могут сыграть на позиции. Скорее всего больше в игре увидим Бэсси и андрафтеда Айка, может ещё кого-то подпишут ( хочу Лахина в ГСВ!)
P. S. Бойд в ЛЛ никак себя не проявил, обычный проходной кадр. Даже не Юри, мать его, Коллинз.
P. S. Бойд нормально проявил себя в Блу команде, а в основной просто не успел, играя мало, на его позиции сильная конкуренция, все парни второгодки. В отличии от позиции Айка. Но стал третьим по передачам, после Крайера и Якселя.