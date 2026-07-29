  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Финансовая империя владельца «Лейкерс» и «Доджерс» Марка Уолтера находится под угрозой из-за расследования возможного мошенничества на 16 миллиардов

0
Финансовая империя владельца «Лейкерс» и «Доджерс» Марка Уолтера находится под угрозой из-за расследования возможного мошенничества на 16 миллиардов
У Марка Уолтера проблемы с властями.

Финансовая империя Марка Уолтера, являющегося совладельцем «Лейкерс», «Доджерс» и «Челси», находится в центре федерального расследования. В его рамках еще в сентябре прошлого года ФБР заполучило личные телефон и ноутбук бизнесмена.

Расследование началось после сигнала от информатора в одной из компаний Уолтера. Главный объект интереса федеральных властей – займы от страховых компаний бизнесмена другим организациям под его управлением без раскрытия этих связей перед инвесторами и с использованием фирм-посредников.

В том числе Delaware Life, заявлявшая об одном миллиарде инвестиций в компании Уолтера (3% портфеля) до официального расследования, довела эту цифру до 16 миллиардов после запроса. Страховщик объяснил это отсутствовавшей ранее информацией о подобных связях.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13587 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: LA Times
logoMLB
logoНБА
logoЛейкерс
Доджерс
logoЧелси
Марк Уолтер
происшествия

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Леброн что-то знал и вовремя собрал чемоданы. Может быть он был информатором? Хех
ОтветДруг Джордана
Леброн что-то знал и вовремя собрал чемоданы. Может быть он был информатором? Хех
Я тоже так и подумал
ОтветДруг Джордана
Леброн что-то знал и вовремя собрал чемоданы. Может быть он был информатором? Хех
Брайант тоже знал. Слишком много знал…
думаю Сильвер в восторге от новостей про команды из Лос-Анджелеса за последний год, то главная звезда Балмера деревья сажает, то новый владелец Лейкерс займами жонглирует, лепота
ОтветM i G G i M
думаю Сильвер в восторге от новостей про команды из Лос-Анджелеса за последний год, то главная звезда Балмера деревья сажает, то новый владелец Лейкерс займами жонглирует, лепота
Ничего хорошего от этих бизнесменов не дождешься - сплошные мошенничества! Предлагаю передать Лейкерс в управление правительства лосанджелесской области, а Клипперс сослать в пердив!
ОтветBlackrock
Ничего хорошего от этих бизнесменов не дождешься - сплошные мошенничества! Предлагаю передать Лейкерс в управление правительства лосанджелесской области, а Клипперс сослать в пердив!
Клипперс итак уже в пердиве)
В этой новости говорится о "возможного мошенничества на 16 миллиардов..."
Тут не говорится о чьих-то потерях.
Скорее всего Уолтер скрысятничал прибыли от остальных акционеров, и прибыль эта на пару порядков меньше.
Искусство заголовка, мать его...
Для Челси тут мало проблем, он миноритарный акционер, с 12%.
Для Лейкерс всё гораздо хуже, он мажоритарный акционер.
Для Доджерс полная задница, он председатель, контролирующий владелец и глава консорциума, который владеет командой.
ОтветГероический мужик Деандре Йедлин
Для Челси тут мало проблем, он миноритарный акционер, с 12%. Для Лейкерс всё гораздо хуже, он мажоритарный акционер. Для Доджерс полная задница, он председатель, контролирующий владелец и глава консорциума, который владеет командой.
Бейсбол наконец-то очистится от этих мешков)
Лейкерс надо переехать в Мексику или Канаду и ФБР ничего не может, они не имеют права работать за границей)))
Ответigor nn
Лейкерс надо переехать в Мексику или Канаду и ФБР ничего не может, они не имеют права работать за границей)))
Проще всю Калифорнию отдать назад Мексике.
Сумма имеет тот же порядок, что и сумма выкупа Лейкерс. Совпадение?
ОтветСамый быстрый индиан
Сумма имеет тот же порядок, что и сумма выкупа Лейкерс. Совпадение?
Лейкерс вроде ушли всего за 10 млрд. почти на 50% дешевле
Ответbionicman
Лейкерс вроде ушли всего за 10 млрд. почти на 50% дешевле
10 и 15 - цифры одного порядка. Математически.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси, Роналду, Джек Хьюз, Леброн, Карри, Синнер, Алькарас, Соболенко, Малинин, Усик, Дюплантис, Погачар – в топ-100 самых влиятельных людей в спорте по версии Time
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
В «Лейкерс» появятся два новых помощника генерального менеджера
Рекомендуем
Главные новости
«Париж» подтвердил переход форварда Ализе Джонсона
«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом
«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»
Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»
«Миннесота» готова предложить Джонатану Куминге место в стартовом составе и зарплату в 6 миллионов
«Бакс» и «Мэверикс» присоединились к списку претендентов на Беннедикта Матурина
«Локомотив-Кубань» сообщил о подписании защитника Тревелина Куина
Ни один из четырех претендентов на Пейтона Уотсона не предлагал «Денверу» драфт-пик 1-го раунда
Трэйси Макгрэйди: «Чемпион, MVP, DPOY, «Человек года», «Самый высокий парень», «Самый большой размер ступни» – все награды уйдут Вембаньяме»
Владимир Путин: «Иван Иванович Едешко вел большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров»
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу
Мэк Маккланг привлек внимание «Ритаса»
ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/4 финала. Греция уступила Испании, Франция справилась с Германией и другие результаты
Французский форвард Амин Нуа официально присоединится к «Уникахе»
Фото
«Ульм» усилил переднюю линию подписанием Симисола Шитту
Фото
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Дэмионом Бо
«Виллербан» официально подтвердил сокращение бюджета на сезон-2026/27
Несколько клубов проявляют интерес к Боту Гату на фоне ситуации в «Виллербане»
Рикки Рубио продлил контракт с «Ховентудом»
«Эстудиантес» подписал форварда сборной Эстонии Каспара Трейера
Фото