Финансовая империя владельца «Лейкерс» и «Доджерс» Марка Уолтера находится под угрозой из-за расследования возможного мошенничества на 16 миллиардов

У Марка Уолтера проблемы с властями.

Финансовая империя Марка Уолтера, являющегося совладельцем «Лейкерс », «Доджерс» и «Челси», находится в центре федерального расследования. В его рамках еще в сентябре прошлого года ФБР заполучило личные телефон и ноутбук бизнесмена.

Расследование началось после сигнала от информатора в одной из компаний Уолтера. Главный объект интереса федеральных властей – займы от страховых компаний бизнесмена другим организациям под его управлением без раскрытия этих связей перед инвесторами и с использованием фирм-посредников.

В том числе Delaware Life, заявлявшая об одном миллиарде инвестиций в компании Уолтера (3% портфеля) до официального расследования, довела эту цифру до 16 миллиардов после запроса. Страховщик объяснил это отсутствовавшей ранее информацией о подобных связях.