Финансовая империя владельца «Лейкерс» и «Доджерс» Марка Уолтера находится под угрозой из-за расследования возможного мошенничества на 16 миллиардов

Финансовая империя Марка Уолтера, являющегося совладельцем «Лейкерс», «Доджерс» и «Челси», находится в центре федерального расследования. В его рамках еще в сентябре прошлого года ФБР заполучило личные телефон и ноутбук бизнесмена.
Расследование началось после сигнала от информатора в одной из компаний Уолтера. Главный объект интереса федеральных властей – займы от страховых компаний бизнесмена другим организациям под его управлением без раскрытия этих связей перед инвесторами и с использованием фирм-посредников.
В том числе Delaware Life, заявлявшая об одном миллиарде инвестиций в компании Уолтера (3% портфеля) до официального расследования, довела эту цифру до 16 миллиардов после запроса. Страховщик объяснил это отсутствовавшей ранее информацией о подобных связях.
Комментарии
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Тут не говорится о чьих-то потерях.
Скорее всего Уолтер скрысятничал прибыли от остальных акционеров, и прибыль эта на пару порядков меньше.
Искусство заголовка, мать его...
Для Лейкерс всё гораздо хуже, он мажоритарный акционер.
Для Доджерс полная задница, он председатель, контролирующий владелец и глава консорциума, который владеет командой.