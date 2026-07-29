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«Уралмаш» официально подписал Илью Кривых
Илья Кривых перешел в «Уралмаш».

Екатеринбургский «Уралмаш» официально подтвердил переход 19-летнего центрового Ильи Кривых (209 см) из системы «Зенита».

Кривых помог выиграть Молодежную лигу и провел 11 матчей в Суперлиге за «Зенит-2», набирая 11,9 очка, 7 подборов и 1,5 передачи за 23,7 минуты в среднем при 54% точности двухочковых, 33% трехочковых и 58% штрафных бросков.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Уралмаша»
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Комментарии

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У Уралмаша передняя линия даже перенасыщена уже. Молодые, скорее всего, будут больше на лавке сидеть и взяты под тренировочный процесс, если команда реально планирует улучшить свой итоговый результат по сравнению с предыдущими сезонами.
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