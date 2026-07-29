«Уралмаш» официально подписал Илью Кривых

Илья Кривых перешел в «Уралмаш».

Екатеринбургский «Уралмаш » официально подтвердил переход 19-летнего центрового Ильи Кривых (209 см) из системы «Зенита ».

Кривых помог выиграть Молодежную лигу и провел 11 матчей в Суперлиге за «Зенит-2», набирая 11,9 очка, 7 подборов и 1,5 передачи за 23,7 минуты в среднем при 54% точности двухочковых, 33% трехочковых и 58% штрафных бросков.