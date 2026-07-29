Центровой Рубен Герреро присоединился к «Бургосу»
«Бургос» укрепил переднюю линию.
30-летний испанский центровой Рубен Герреро (213 см) продолжит карьеру в «Бургосе».
Прошлый сезон баскетболист отыграл в «Андорре», не получив значительного игрового времени. На его счету 2 очка и 2,1 подбора за 7,6 минуты в среднем.
Герреро уже выступал в Еврокубке в составе «Уникахи» в сезоне-2020/21.
Бигмен участвует в матчах сборной на квалификационных этапах международных турниров.
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13728 голосов
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Сан-Пабло Бургоса»
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