Центровой Рубен Герреро присоединился к «Бургосу»

«Бургос» укрепил переднюю линию.

30-летний испанский центровой Рубен Герреро (213 см) продолжит карьеру в «Бургосе».

Прошлый сезон баскетболист отыграл в «Андорре», не получив значительного игрового времени. На его счету 2 очка и 2,1 подбора за 7,6 минуты в среднем.

Герреро уже выступал в Еврокубке в составе «Уникахи» в сезоне-2020/21.

Бигмен участвует в матчах сборной на квалификационных этапах международных турниров.