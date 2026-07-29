«Динамо-Владивосток» проведет церемонию прощания с Эдуардом Сандлером 31 июля в СК «Олимпиец»
«Динамо-Владивосток» пригласил на прощание с Эдуардом Сандлером.
Эдуард Сандлер погиб в ночь на 28 июля. «Динамо-Владивосток» проведет публичную церемонию прощания со своим президентом и главным тренером 31 июля.
Мероприятие пройдет в СК «Олимпиец» в 12:00.
«Приглашаем всех, кто знал Эдуарда Михайловича, работал с ним, был его учеником, коллегой, другом или болельщиком, проводить его в последний путь и почтить память человека, который внес неоценимый вклад в развитие спорта Приморского края и Дальнего Востока», – сообщила пресс-служба клуба.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Динамо-Владивосток»
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