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  4. Воин Медаревич перешел в «Црвену Звезду»

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Воин Медаревич перешел в «Црвену Звезду»
«Црвена Звезда» подписала «большого».

24-летний сербский форвард Воин Медаревич (206 см) перешел в «Црвену Звезду».

Последние 3 сезона «большой» провел в «Спартаке Суботица».

На его счету 5,6 очка и 4,1 подбора за 19,7 минуты в среднем в прошлом розыгрыше Адриатической лиги.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Црвены Звезды»
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