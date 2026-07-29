Воин Медаревич перешел в «Црвену Звезду»
«Црвена Звезда» подписала «большого».
24-летний сербский форвард Воин Медаревич (206 см) перешел в «Црвену Звезду».
Последние 3 сезона «большой» провел в «Спартаке Суботица».
На его счету 5,6 очка и 4,1 подбора за 19,7 минуты в среднем в прошлом розыгрыше Адриатической лиги.
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13649 голосов
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Црвены Звезды»
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