Воин Медаревич перешел в «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» подписала «большого».

24-летний сербский форвард Воин Медаревич (206 см) перешел в «Црвену Звезду ».

Последние 3 сезона «большой» провел в «Спартаке Суботица».

На его счету 5,6 очка и 4,1 подбора за 19,7 минуты в среднем в прошлом розыгрыше Адриатической лиги.