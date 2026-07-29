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  4. Тони Аллен: «Хашим Табит вообще никого не слушал. Нельзя есть хот-доги за 35 минут до матча»

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Тони Аллен: «Хашим Табит вообще никого не слушал. Нельзя есть хот-доги за 35 минут до матча»
Тони Аллен рассказал о Хашиме Табите.

Хашим Табит был выбран 2-м на драфте-2009 НБА и начал карьеру в «Мемфисе». Через год в команду перешел Тони Аллен.

«Он был плохим новичком с моей точки зрения. Ничего не слушал. Когда я оказался в «Мемфисе», этот твердолобый засранец ни черта не слушал.

Говорил ему, что нельзя есть хот-доги и бургеры за 35 минут до матча. А он: «С какого перепугу?»

Да потому что я так сказал, мазафакер.

После этого я пытался хоть что-то вдолбить ему в голову. Но его все это вообще не заботило. Потом он натянул обтягивающие джинсы и стал везде ходить в солнцезащитных очках. И я понял, что все кончено», – посмеялся Аллен.

Табит отыграл только 5 сезонов в НБА, его карьера в США не сложилась, но спортсмен добился успеха у себя на родине и помог развитию баскетбола в Танзании.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети thelayuplifestyle
logoНБА
logoХашим Табит
logoМемфис
logoТони Аллен

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Потом он натянул обтягивающие джинсы и стал везде ходить в солнцезащитных очках.

Интересно, на что намек. Мб порошок?
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