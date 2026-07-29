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  4. Бэм Адебайо: «Надеру Леброну задницу, захватывающий сезон»

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Бэм Адебайо: «Надеру Леброну задницу, захватывающий сезон»
Бэм Адебайо прокомментировал выбор Леброна Джеймса.

Леброн Джеймс перешел в «Филадельфию», несмотря на ожидания в НБА. Центровой «Майами», где форвард мог оказаться в это межсезонье, Бэм Адебайо прокомментировал этот исход.

«Никакого разочарования. Всегда рад за человека. Он принял решение, которое считает наиболее перспективным с точки зрения побед. Я продолжаю считать себя его другом.

Написал ему, что надеру его задницу. Это будет захватывающий сезон. Очень рад ситуации на Востоке. Все перевернулось. Будет впечатляюще», – заявил Адебайо.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13728 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
logoНБА
logoБэм Адебайо
logoМайами
logoФиладельфия
logoЛеброн Джеймс

Комментарии

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Надеру задницу деду, дам леща ребёнку.)))
Надо ещё сверху через подругу свою поставить, а потом придушить в отеле, и будет полный набор маргинальных поступков.)))
ОтветБелый Шоколад
Надеру задницу деду, дам леща ребёнку.))) Надо ещё сверху через подругу свою поставить, а потом придушить в отеле, и будет полный набор маргинальных поступков.)))
Ребёнку? Разница возраста между Бэмом и Хирро три года
ОтветЭрмек Акбаев
Ребёнку? Разница возраста между Бэмом и Хирро три года
Да я угараю))) 😂 Я габариты имел ввиду)
Главное свою опять не надорвать
Чел написал шутку корешку, поржал, а мы давай глядя на заголовок и не вникая в суть статьи, разрывать.
Лучше всего Леброну надирает задницу его спина после матчей 😂. А вообще спасибо Бэму и прочим парням, которые пусть и немного в шутку делают вид, что дед еще реальный противник, реальная угроза на пути к Финалу. Лесть, но приятная Королю 👑 😁
Уже обсикался ты против Лебы в финале, так что не надо пустых слов.
Чё говоришь, мальчишка?)))
Занятный типчик - то результат Кобе против команды без защиты бьёт, то белого пацана щемит, то деду пытается угрожать. Пора на место ставить, считаю.
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