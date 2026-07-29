Бэм Адебайо: «Надеру Леброну задницу, захватывающий сезон»
Бэм Адебайо прокомментировал выбор Леброна Джеймса.
Леброн Джеймс перешел в «Филадельфию», несмотря на ожидания в НБА. Центровой «Майами», где форвард мог оказаться в это межсезонье, Бэм Адебайо прокомментировал этот исход.
«Никакого разочарования. Всегда рад за человека. Он принял решение, которое считает наиболее перспективным с точки зрения побед. Я продолжаю считать себя его другом.
Написал ему, что надеру его задницу. Это будет захватывающий сезон. Очень рад ситуации на Востоке. Все перевернулось. Будет впечатляюще», – заявил Адебайо.
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13728 голосов
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
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Надо ещё сверху через подругу свою поставить, а потом придушить в отеле, и будет полный набор маргинальных поступков.)))