Бэм Адебайо: «Надеру Леброну задницу, захватывающий сезон»

Бэм Адебайо прокомментировал выбор Леброна Джеймса.

Леброн Джеймс перешел в «Филадельфию», несмотря на ожидания в НБА. Центровой «Майами», где форвард мог оказаться в это межсезонье, Бэм Адебайо прокомментировал этот исход.

«Никакого разочарования. Всегда рад за человека. Он принял решение, которое считает наиболее перспективным с точки зрения побед. Я продолжаю считать себя его другом.

Написал ему, что надеру его задницу. Это будет захватывающий сезон. Очень рад ситуации на Востоке. Все перевернулось. Будет впечатляюще», – заявил Адебайо.