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  4. Глава городского совета Портленда: «У нас нет информации о том, чего «Блэйзерс» хотят, чего не хотят, и как должно выглядеть успешное партнерство по их мнению»

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Глава городского совета Портленда: «У нас нет информации о том, чего «Блэйзерс» хотят, чего не хотят, и как должно выглядеть успешное партнерство по их мнению»
Портленд обрисовал проблемы в переговорах с «Блэйзерс».

Ситуация вокруг стадиона «Блэйзерс» может продвинуться в ближайшие дни. Президент клуба Деуэйн Хэнкинс обозначил готовность прийти на встречу с городским руководством 30 июля.

Стороны обсуждают план по реновации арены Moda Center и новое соглашение с клубом. Власти города и штата вложат в этот проект, по последней информации, 573 миллиона.

Город настаивает на нескольких деталях взаимоотношений с клубом и аренды, среди которых контроль цен на еду, дополнительный налог на напитки, гарантии задействования членов рабочего профсоюза в проекте и другие. Портленд также настаивает на четком понимании распределения средств налогоплательщиков.

Клуб сразу назвал общий пакет условий неприемлемым, не обозначив конкретных претензий. Представители организации до последнего времени не шли на контакты и не приходили на совещания с городскими властями.

«У нас нет информации о том, чего «Блэйзерс» хотят, чего не хотят, и как должно выглядеть успешное партнерство по их мнению. Через прессу узнали, что их не устраивают условия, но никакой обратной связи нам не поступило.

Они либо не заинтересованы в прозрачности и ответственности за использование общественных средств, а нас это не устроит, либо просто тянут время и сжигают мосты в отношениях с городом, чтобы получить повод для переезда. У меня есть догадки, но никаких четких фактов.

Всегда стараюсь надеяться на лучшее, но в данной ситуации вряд ли речь идет о некомпетентности. Чувствуется осознанное намерение», – поделился президент городского совета Джейми Данфи.

«Я бы хотел снизить накал риторики и воздержаться от продолжения переговоров через прессу. Это не способствует прогрессу в переговорах и неэффективно.

Хочу завершить сделку», – заявил Хэнкинс.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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