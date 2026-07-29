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  4. ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/8 финала. Греция вырвала победу у Сербии, Италия справилась с Литвой и другие результаты

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ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/8 финала. Греция вырвала победу у Сербии, Италия справилась с Литвой и другие результаты
Сегодня состоялись 8 матчей 1/8 финала чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Греция оказалась сильнее Сербии в напряженном матче, Италия победила Литву.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Италия, Тренто

Плей-офф 

1/8 финала

Франция – Словакия – 72:60 (14:13, 23:15, 13:18, 22:14)

29 июля. 14:00

Израиль – Дания – 100:86 (26:20, 24:20, 28:16, 22:30)

29 июля. 14:00

Германия – Эстония – 85:71 (21:18, 19:15, 27:16, 18:22)

29 июля. 16:30

Словения – Латвия – 86:76 (23:15, 22:22, 14:28, 27:11)

29 июля. 16:30

Италия – Литва – 83:71 (30:20, 17:20, 15:16, 21:15)

29 июля. 19:00

Сербия – Греция – 77:78 (22:13, 16:17, 22:28, 17:20)

29 июля. 19:00

Испания – Болгария – 99:66 (23:18, 26:15, 22:20, 28:13)

29 июля. 21:30

Турция – Австрия – 90:64 (21:17, 22:13, 22:13, 25:21)

29 июля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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