Дабл-дабл Эйжи Уилсон (28+14) принес «Лас-Вегасу» победу в игре с «Портлендом»

Эйжа Уилсон снова отличилась в победном матче.

«Лас-Вегас » обыграл «Портленд» – 98:83. Действующая MVP центровая Эйжа Уилсон провела очередной продуктивный матч.

Уилсон стала лучшей на площадке по очкам (28) и подборам (14). На ее счету также 4 передачи и 2 перехвата.

Баскетболистка реализовала 7 из 10 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 13 из 14 штрафных.