Дабл-дабл Эйжи Уилсон (28+14) принес «Лас-Вегасу» победу в игре с «Портлендом»
Эйжа Уилсон снова отличилась в победном матче.
«Лас-Вегас» обыграл «Портленд» – 98:83. Действующая MVP центровая Эйжа Уилсон провела очередной продуктивный матч.
Уилсон стала лучшей на площадке по очкам (28) и подборам (14). На ее счету также 4 передачи и 2 перехвата.
Баскетболистка реализовала 7 из 10 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 13 из 14 штрафных.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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