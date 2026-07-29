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  4. Кейтлин Кларк (32 очка) и Келси Митчелл (28) принесли «Индиане» победу над «Сиэтлом»

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Кейтлин Кларк (32 очка) и Келси Митчелл (28) принесли «Индиане» победу над «Сиэтлом»
Кларк и Митчелл отличились во встрече со «Сторм».

«Индиана» одержала 4-ю победу подряд во встрече с «Сиэтлом» – 105:95.

Большая часть очков команды оказалась на счету защитников Кейтлин Кларк и Келси Митчелл.

В активе Кларк 32 очка, 7 передач при 4 потерях, 4 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот. Баскетболистка реализовала 9 из 14 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых и 10 из 10 штрафных.

Митчелл набрала 28 очков при 9 точных из 18 бросков с игры, 4 из 7 из-за дуги и 6 из 6 с линии.

В составе «Сиэтла» Натиша Хидеман ответила 33 очками (11 из 20 с игры, 6 из 10 из-за дуги, 5 из 8 с линии), 6 подборами и 4 передачами.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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