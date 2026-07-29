Брианна Стюарт и Сабрина Ионеску набрали 56 очков на двоих в победной игре с «Лос-Анджелесом»
Стюарт и Ионеску ярко сыграли против «Спаркс».
«Нью-Йорк» победил «Лос-Анджелес» в гостях – 113:109. В составе «Либерти» отличились форвард Брианна Стюарт и защитник Сабрина Ионеску.
На счету Стюарт 29 очков, 7 передач, 4 подбора, 4 перехвата и 3 блок-шота при 11 точных из 19 бросков с игры, 2 из 4 из-за дуги и 5 из 6 с линии.
В активе Ионеску 27 очков, 7 подборов и 6 передач при 7 потерях. Защитник реализовала 9 из 16 бросков с игры, 5 из 9 из-за дуги и 4 из 4 с линии.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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