Брианна Стюарт и Сабрина Ионеску набрали 56 очков на двоих в победной игре с «Лос-Анджелесом»

Стюарт и Ионеску ярко сыграли против «Спаркс».

«Нью-Йорк » победил «Лос-Анджелес » в гостях – 113:109. В составе «Либерти» отличились форвард Брианна Стюарт и защитник Сабрина Ионеску .

На счету Стюарт 29 очков, 7 передач, 4 подбора, 4 перехвата и 3 блок-шота при 11 точных из 19 бросков с игры, 2 из 4 из-за дуги и 5 из 6 с линии.

В активе Ионеску 27 очков, 7 подборов и 6 передач при 7 потерях. Защитник реализовала 9 из 16 бросков с игры, 5 из 9 из-за дуги и 4 из 4 с линии.