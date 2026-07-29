Пелле Ларссон отказался отдать 9-й номер в «Хит» Бобби Портису

Ларссон сохранил 9-й номер.

Бобби Портис перешел в «Майами » вместе с Яннисом Адетокумбо. Бигмен хотел сохранить свой номер «9» в новой команде и обсудил этот вопрос с защитником Пелле Ларссоном .

«Он сказал, что для его семьи номер имеет сентиментальное значение, все его носили. Хотел ему заплатить, но он отказался от денег.

Честно говоря, это может быть положительным моментом. Стоит оставить 9-й номер в Милуоки и начать заново», – поделился Портис.