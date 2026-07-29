Пелле Ларссон отказался отдать 9-й номер в «Хит» Бобби Портису
Ларссон сохранил 9-й номер.
Бобби Портис перешел в «Майами» вместе с Яннисом Адетокумбо. Бигмен хотел сохранить свой номер «9» в новой команде и обсудил этот вопрос с защитником Пелле Ларссоном.
«Он сказал, что для его семьи номер имеет сентиментальное значение, все его носили. Хотел ему заплатить, но он отказался от денег.
Честно говоря, это может быть положительным моментом. Стоит оставить 9-й номер в Милуоки и начать заново», – поделился Портис.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube FOX 16 KLRT
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