  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Пелле Ларссон отказался отдать 9-й номер в «Хит» Бобби Портису

0
Пелле Ларссон отказался отдать 9-й номер в «Хит» Бобби Портису
Ларссон сохранил 9-й номер.

Бобби Портис перешел в «Майами» вместе с Яннисом Адетокумбо. Бигмен хотел сохранить свой номер «9» в новой команде и обсудил этот вопрос с защитником Пелле Ларссоном.

«Он сказал, что для его семьи номер имеет сентиментальное значение, все его носили. Хотел ему заплатить, но он отказался от денег.

Честно говоря, это может быть положительным моментом. Стоит оставить 9-й номер в Милуоки и начать заново», – поделился Портис.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13727 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube FOX 16 KLRT
logoМайами
logoНБА
logoПелле Ларссон
logoМилуоки
logoБобби Портис

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Следующая новость: у Ларссона откуда то синяки и перелом челюсти.
Ответrboroveev@gmail.com
Следующая новость: у Ларссона откуда то синяки и перелом челюсти.
... И запросил обмен.
ОтветAlex_1116633769
... И запросил обмен.
Покупает билеты в Европу.
…и получил в челюсть))
стальные кахонес у шведа))
Ответpulyalke
стальные кахонес у шведа))
я думаю они еще в раздевалке не пересекались, по телефону может и стальные.
Никола Миротич бы отдал)
Если Ларссон когда-нибудь перейдёт в Бостон, то по-любому надо будет менять номер на седьмой. В Шотландии зелёные майки Celtics с надписью Larsson 7 будут дико популярны.
Вроде он уже 95 взял
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо: «В «Майами» мне не комфортно, я пока не знаю команду. После главы с «Хит» хотел бы вернуться в «Милуоки», если они согласятся меня принять»
Бобби Портис назвал Леброна величайшим игроком: «Можем спорить весь день»
Кэрон Батлер вспомнил, как ринулся защищать Янниса Адетокумбо от выстрелов
Рекомендуем
Главные новости
«Партизан» подписал защитника Кайла Оллмана из 1-й символической сборной Еврокубка
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Далласом», «Портленд» примет «Индиану»
Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»
Александр Медведев: «Предыдущий сезон был самым неудачным в истории «Зенита». Задача – бороться за титулы всех турниров»
Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»
«Реал» официально подтвердил расставание с Марио Хезоней
«Париж» подтвердил переход форварда Ализе Джонсона
«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом
«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»
Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу
Мэк Маккланг привлек внимание «Ритаса»
ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/4 финала. Греция уступила Испании, Франция справилась с Германией и другие результаты
Французский форвард Амин Нуа официально присоединится к «Уникахе»
Фото
«Ульм» усилил переднюю линию подписанием Симисола Шитту
Фото
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Дэмионом Бо
«Виллербан» официально подтвердил сокращение бюджета на сезон-2026/27
Несколько клубов проявляют интерес к Боту Гату на фоне ситуации в «Виллербане»
Рикки Рубио продлил контракт с «Ховентудом»
«Эстудиантес» подписал форварда сборной Эстонии Каспара Трейера
Фото