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  4. «Чикаго» интересуется Беннедиктом Матурином

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«Чикаго» интересуется Беннедиктом Матурином
Беннедикт Матурин может оказаться в «Буллз».

«Винг» Беннедикт Матурин оказался в сложной ситуации на рынке ограниченно свободных агентов. Низкий уровень интереса к баскетболисту позволил «Клипперс» занять пассивную позицию и рассчитывать на удобный для клуба контракт или выгодное участие в сделке «сайн-энд-трейд».

В последнее время единственным претендентом оставался «Новый Орлеан». Марк Стейн сообщил об интересе к игроку со стороны «Буллз».

«Чикаго» в данный момент находится ниже потолка зарплат со 162 миллионами в платежной ведомости.

Матурин завершил прошлый сезон, набирая 17,6 очка, 5,4 подбора, 2,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за 27 матчей при 42,6% с игры и 20,7% из-за дуги в «Клипперс».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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logoБеннедикт Матурин

Комментарии

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Это очень смешная новость. У Буллз позиция стартового SG закрыта Норманом Пауэллом, под Норманом еще есть Свэйн и Окоро. И в целом винги - самая переукомплектованная позиция в ростере. И места под потолком у Чикаго меньше 2 млн. И это я еще молчу про игровые качества самого Матурина. :) Единственный гипотетический вариант, который мог бы быть интересен руководству Буллз - это СнТ на Пэт Уилла, чтобы скинуть этот ужасный контракт из платежки, но контракт Матурина будет не сильно лучше.
В общем агент через Стейна пытается нагнать хайпа вокруг своего клиента, по которому рынок просто мертвый.
Не очень понятно зачем, учитывая наличие Бузелиса, Уилсона и подписание Пауэлла. Старт то забит в общем-то
ЛАЛ им не интересуется? Или там Кумингой глаза залиты?
У Чикаго есть свободное место. Они не будут бороться за ПО. Набирут игроков, обкатают пол сезона, кого то оставят, а кого то скинут другим командам.
ОтветKV
У Чикаго есть свободное место. Они не будут бороться за ПО. Набирут игроков, обкатают пол сезона, кого то оставят, а кого то скинут другим командам.
где?
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