«Чикаго» интересуется Беннедиктом Матурином
Беннедикт Матурин может оказаться в «Буллз».
«Винг» Беннедикт Матурин оказался в сложной ситуации на рынке ограниченно свободных агентов. Низкий уровень интереса к баскетболисту позволил «Клипперс» занять пассивную позицию и рассчитывать на удобный для клуба контракт или выгодное участие в сделке «сайн-энд-трейд».
В последнее время единственным претендентом оставался «Новый Орлеан». Марк Стейн сообщил об интересе к игроку со стороны «Буллз».
«Чикаго» в данный момент находится ниже потолка зарплат со 162 миллионами в платежной ведомости.
Матурин завершил прошлый сезон, набирая 17,6 очка, 5,4 подбора, 2,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за 27 матчей при 42,6% с игры и 20,7% из-за дуги в «Клипперс».
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Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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В общем агент через Стейна пытается нагнать хайпа вокруг своего клиента, по которому рынок просто мертвый.