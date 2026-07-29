«Чикаго» интересуется Беннедиктом Матурином

Беннедикт Матурин может оказаться в «Буллз».

«Винг» Беннедикт Матурин оказался в сложной ситуации на рынке ограниченно свободных агентов. Низкий уровень интереса к баскетболисту позволил «Клипперс » занять пассивную позицию и рассчитывать на удобный для клуба контракт или выгодное участие в сделке «сайн-энд-трейд».

В последнее время единственным претендентом оставался «Новый Орлеан». Марк Стейн сообщил об интересе к игроку со стороны «Буллз».

«Чикаго » в данный момент находится ниже потолка зарплат со 162 миллионами в платежной ведомости.

Матурин завершил прошлый сезон, набирая 17,6 очка, 5,4 подбора, 2,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за 27 матчей при 42,6% с игры и 20,7% из-за дуги в «Клипперс».