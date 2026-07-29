«Новый Орлеан» просмотрит центрового Кристиана Колоко
Кристиан Колоко пройдет сборы с «Пеликанс».
Камерунский центровой Кристиан Колоко (26 лет, 211 см) попробует пробиться в состав «Нового Орлеана». 33-й номер драфта-2022 присоединился к команде на ближайшее время.
Колоко провел 3 года в лиге, в прошлом сезоне он успел поиграть за «Лейкерс», «Мемфис» и «Атланту». Всего на его счету в прошедшем чемпионате 27 матчей и 2,7 очка и 3 подбора за 13,2 минуты в среднем.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
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