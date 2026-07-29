«Вашингтон» присоединился к числу претендентов на Демара Дерозана
«Уизардс» могут подписать Демара Дерозана.
Список активно интересующихся «вингом» Демаром Дерозаном клубов расширился до четырех.
Инсайдер Шэмс Чарания сообщил о переговорах с «Вашингтоном».
В сезоне-2025/26 он провел 77 матчей регулярного чемпионата и в среднем набирал 18,4 очка, а также совершал 2,9 подбора и отдавал 4,1 передачи за игру, но был отчислен из «Сакраменто».
Ранее претендентами на баскетболиста считались «Майами», «Кливленд» и «Денвер».
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13694 голоса
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on ESPN
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