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  4. «Вашингтон» присоединился к числу претендентов на Демара Дерозана

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«Вашингтон» присоединился к числу претендентов на Демара Дерозана
«Уизардс» могут подписать Демара Дерозана.

Список активно интересующихся «вингом» Демаром Дерозаном клубов расширился до четырех.

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил о переговорах с «Вашингтоном».

В сезоне-2025/26 он провел 77 матчей регулярного чемпионата и в среднем набирал 18,4 очка, а также совершал 2,9 подбора и отдавал 4,1 передачи за игру, но был отчислен из «Сакраменто».

Ранее претендентами на баскетболиста считались «Майами», «Кливленд» и «Денвер».

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ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on ESPN
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logoДемар Дерозан
logoвозможные переходы
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Комментарии

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Дибанца еще не провел ни одной игры в НБА, а они уже торопятся забить платежку старыми чокерами?
Вашингтон хочет пошуметь.
А вот для Вашингтона это будет явное усиление, если они его на ветеранский минимум подпишут.
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