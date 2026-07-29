«Вашингтон» присоединился к числу претендентов на Демара Дерозана

«Уизардс» могут подписать Демара Дерозана.

Список активно интересующихся «вингом» Демаром Дерозаном клубов расширился до четырех.

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил о переговорах с «Вашингтоном».

В сезоне-2025/26 он провел 77 матчей регулярного чемпионата и в среднем набирал 18,4 очка, а также совершал 2,9 подбора и отдавал 4,1 передачи за игру, но был отчислен из «Сакраменто».

Ранее претендентами на баскетболиста считались «Майами», «Кливленд» и «Денвер».