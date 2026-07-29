Максим Григорьев вошел в тренерский штаб «Бетсити Пармы»
Максим Григорьев вернулся в Пермь.
«Бетсити Парма» пригласила Максима Григорьева в свой тренерский штаб. Бывший баскетболист Лиги ВТБ и сборной России будет отвечать за скаутскую деятельность.
Григорьев начал тренерскую карьеру в 2024 году и уже успел поработать в главной роли в БАРС-РГЭУ.
В феврале 2026 года он стал помощником главного тренера в БК «Металлург», а теперь попробует силы на уровне высшего дивизиона.
Григорьев выступал в Перми в качестве игрока с 2019 по 2021 год.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бетсити Пармы»
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