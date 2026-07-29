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  4. Максим Григорьев вошел в тренерский штаб «Бетсити Пармы»

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Максим Григорьев вошел в тренерский штаб «Бетсити Пармы»
Максим Григорьев вернулся в Пермь.

«Бетсити Парма» пригласила Максима Григорьева в свой тренерский штаб. Бывший баскетболист Лиги ВТБ и сборной России будет отвечать за скаутскую деятельность.

Григорьев начал тренерскую карьеру в 2024 году и уже успел поработать в главной роли в БАРС-РГЭУ.

В феврале 2026 года он стал помощником главного тренера в БК «Металлург», а теперь попробует силы на уровне высшего дивизиона.

Григорьев выступал в Перми в качестве игрока с 2019 по 2021 год.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бетсити Пармы»
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