Максим Григорьев вошел в тренерский штаб «Бетсити Пармы»

Максим Григорьев вернулся в Пермь.

«Бетсити Парма » пригласила Максима Григорьева в свой тренерский штаб. Бывший баскетболист Лиги ВТБ и сборной России будет отвечать за скаутскую деятельность.

Григорьев начал тренерскую карьеру в 2024 году и уже успел поработать в главной роли в БАРС-РГЭУ.

В феврале 2026 года он стал помощником главного тренера в БК «Металлург», а теперь попробует силы на уровне высшего дивизиона.

Григорьев выступал в Перми в качестве игрока с 2019 по 2021 год.