  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. «Филадельфия» отправит Джони Брума в «Клипперс» и упадет ниже жесткого потолка в платежной ведомости

0
«Филадельфия» отправит Джони Брума в «Клипперс» и упадет ниже жесткого потолка в платежной ведомости
«Сиксерс» расстались с Джони Брумом.

«Филадельфия» отправит 35-й номер драфта-2025 центрового Джони Брума и драфт-пик второго раунда (2027) в «Клипперс» в обмен на денежную компенсацию.

Брум не получал серьезное игровое время в своем дебютном сезоне, выйдя на площадку в 11 матчах регулярки и 2 играх плей-офф.

В G-лиге в его активе 22,9 очка, 8 подборов, 3,6 передачи, 1,3 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем.

Переход Брума позволит «Сиксерс» оказаться ниже жесткого потолка.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13726 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoФиладельфия
logoДжони Брум
logoНБА
logoКлипперс
переходы

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Всего-то пожертвовали 1 пиком второго раунда и вышли из под налога. А "гениальный" Мори для выхода из под налога целого Маккейна отдал зимой.
Ответevgen98
Всего-то пожертвовали 1 пиком второго раунда и вышли из под налога. А "гениальный" Мори для выхода из под налога целого Маккейна отдал зимой.
Мори было необязательно выходить (требования владельца только). А сейчас - обязательно, у Сиксерс жёсткий потолок на этот сезон на уровне первого апрона.
ОтветGoddemic
Мори было необязательно выходить (требования владельца только). А сейчас - обязательно, у Сиксерс жёсткий потолок на этот сезон на уровне первого апрона.
Требования владельца обязательны. Просто выполнять эти требования можно по разному. Как грамотно выходить из под налога, показал Майк Гэнси - избавляешься от ненужных людей путем доплаты невысокими пиками. Мори мог также истекающего Драммонда махнуть с пиками второго раунда и Маккейн был бы в Филе сейчас.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Филадельфия» ищет варианты обмена Джони Брума
«Филадельфия» официально подписала Леброна Джеймса и отчислила Дэйлена Терри
Выбор Леброна не случаен. У него много связей и интересов в «Филадельфии»
Рекомендуем
Главные новости
«Партизан» подписал защитника Кайла Оллмана из 1-й символической сборной Еврокубка
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Далласом», «Портленд» примет «Индиану»
Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»
Александр Медведев: «Предыдущий сезон был самым неудачным в истории «Зенита». Задача – бороться за титулы всех турниров»
Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»
«Реал» официально подтвердил расставание с Марио Хезоней
«Париж» подтвердил переход форварда Ализе Джонсона
«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом
«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»
Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу
Мэк Маккланг привлек внимание «Ритаса»
ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/4 финала. Греция уступила Испании, Франция справилась с Германией и другие результаты
Французский форвард Амин Нуа официально присоединится к «Уникахе»
Фото
«Ульм» усилил переднюю линию подписанием Симисола Шитту
Фото
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Дэмионом Бо
«Виллербан» официально подтвердил сокращение бюджета на сезон-2026/27
Несколько клубов проявляют интерес к Боту Гату на фоне ситуации в «Виллербане»
Рикки Рубио продлил контракт с «Ховентудом»
«Эстудиантес» подписал форварда сборной Эстонии Каспара Трейера
Фото