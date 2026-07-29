«Филадельфия» отправит Джони Брума в «Клипперс» и упадет ниже жесткого потолка в платежной ведомости

«Сиксерс» расстались с Джони Брумом.

«Филадельфия » отправит 35-й номер драфта-2025 центрового Джони Брума и драфт-пик второго раунда (2027) в «Клипперс » в обмен на денежную компенсацию.

Брум не получал серьезное игровое время в своем дебютном сезоне, выйдя на площадку в 11 матчах регулярки и 2 играх плей-офф.

В G-лиге в его активе 22,9 очка, 8 подборов, 3,6 передачи, 1,3 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем.

Переход Брума позволит «Сиксерс» оказаться ниже жесткого потолка.