Женская НБА. 24+6+8 от Майлз помогли «Миннесоте» обыграть «Торонто», 32+7 Кларк позволили «Индиане» уверенно победить «Сиэтл» и другие результаты

«Миннесота» справилась с «Торонто», «Индиана» обыграла «Сиэтл».
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Вашингтон – Коннектикут - 92:84 (26:33, 28:21, 25:10, 13:20)
ВАШИНГТОН: Ситрон (22), Ириафен (20 + 10 подборов), Остин (17 + 6 подборов), Макмэн (11)
КОННЕКТИКУТ: Морроу (21), Нельсон-Одода (16 + 6 подборов), Миллер (12), Берк (11), Риверс (11)
29 июля. 2.30
Миннесота – Торонто – 100:93 (25:28, 28:15, 28:25, 19:25)
МИННЕСОТА: Майлз (24 + 6 подборов + 8 передач), Макбрайд (18), Коллиер (15 + 6 подборов), Ховард (13 + 6 подборов), Дэлер (12)
ТОРОНТО: Мэйбри (25 + 8 подборов + 6 передач), Конде (20 + 10 подборов), Юскайте (18), Аллеман (10 + 7 передач)
29 июля. 3.00
Сиэтл – Индиана - 95:105 (20:37, 27:21, 25:18, 23:29)
СИЭТЛ: Хидеман (33 + 6 подборов), Джонсон (16), Тиам (11 + 5 подборов), Кук (10)
ИНДИАНА: Кларк (32 + 7 передач), Митчелл (28), Биллингс (14 + 11 подборов), Бостон (11), Каннингем (11 + 5 подборов)
29 июля. 4.30
Лас-Вегас – Портленд – 98:83 (36:21, 17:16, 26:27, 19:19)
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (28 + 14 подборов), Янг (25), Грэй (17 + 7 передач), Лойд (11 + 5 подборов)
ПОРТЛЕНД: Дилео (20 + 6 подборов), Бунер (16 +5 подборов), Карлтон (13), Лейте (11)
29 июля. 5.00
Лос-Анджелес – Нью-Йорк – 109:113 (30:36, 26:17, 28:32, 25:28)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Беррелл (24), Огвумике (21 + 9 передач), Уилер (17 + 9 передач), Эткинс (16 + 5 подборов + 5 передач), Хэмби (12), Бринк (11 + 6 подборов)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (29 + 7 передач), Ионеску (27 + 7 подборов + 6 передач), Гарднер (15), Хан (13), Фату (11)
29 июля. 5.00
Положение команд: Миннесота – 23-6, Голден Стэйт – 19-8, Лас-Вегас – 19-8, Даллас – 18-9, Индиана – 18-10, Атланта – 16-10, Нью-Йорк – 16-12, Вашингтон – 15-12, Портленд – 11-17, Лос-Анджелес – 10-17, Торонто – 10-17, Финикс – 10-18, Чикаго – 9-18, Коннектитут – 7-21, Сиэтл – 6-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Из тех, кто умеет играть и грустит на скамейке, может, только Алия Эдвардс свободна. Надо в Европе искать