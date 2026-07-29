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  4. Женская НБА. 24+6+8 от Майлз помогли «Миннесоте» обыграть «Торонто», 32+7 Кларк позволили «Индиане» уверенно победить «Сиэтл» и другие результаты

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Женская НБА. 24+6+8 от Майлз помогли «Миннесоте» обыграть «Торонто», 32+7 Кларк позволили «Индиане» уверенно победить «Сиэтл» и другие результаты
29 июля в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли пять матчей.

«Миннесота» справилась с «Торонто», «Индиана» обыграла «Сиэтл».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Коннектикут - 92:84 (26:33, 28:21, 25:10, 13:20)

ВАШИНГТОН: Ситрон (22), Ириафен (20 + 10 подборов), Остин (17 + 6 подборов), Макмэн (11)

КОННЕКТИКУТ: Морроу (21), Нельсон-Одода (16 + 6 подборов), Миллер (12), Берк (11), Риверс (11)

29 июля. 2.30

Миннесота – Торонто – 100:93 (25:28, 28:15, 28:25, 19:25)

МИННЕСОТА: Майлз (24 + 6 подборов + 8 передач), Макбрайд (18), Коллиер (15 + 6 подборов), Ховард (13 + 6 подборов), Дэлер (12)

ТОРОНТО: Мэйбри (25 + 8 подборов + 6 передач), Конде (20 + 10 подборов), Юскайте (18), Аллеман (10 + 7 передач)

29 июля. 3.00

Сиэтл – Индиана - 95:105 (20:37, 27:21, 25:18, 23:29)

СИЭТЛ: Хидеман (33 + 6 подборов), Джонсон (16), Тиам (11 + 5 подборов), Кук (10)

ИНДИАНА: Кларк (32 + 7 передач), Митчелл (28), Биллингс (14 + 11 подборов), Бостон (11), Каннингем (11 + 5 подборов)

29 июля. 4.30

Лас-Вегас – Портленд – 98:83 (36:21, 17:16, 26:27, 19:19)

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (28 + 14 подборов), Янг (25), Грэй (17 + 7 передач), Лойд (11 + 5 подборов)

ПОРТЛЕНД: Дилео (20 + 6 подборов), Бунер (16 +5 подборов), Карлтон (13), Лейте (11)

29 июля. 5.00

Лос-Анджелес – Нью-Йорк – 109:113 (30:36, 26:17, 28:32, 25:28)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Беррелл (24), Огвумике (21 + 9 передач), Уилер (17 + 9 передач), Эткинс (16 + 5 подборов + 5 передач), Хэмби (12), Бринк (11 + 6 подборов)

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (29 + 7 передач), Ионеску (27 + 7 подборов + 6 передач), Гарднер (15), Хан (13), Фату (11)

29 июля. 5.00

Положение командМиннесота – 23-6, Голден Стэйт – 19-8, Лас-Вегас – 19-8, Даллас – 18-9, Индиана – 18-10, Атланта – 16-10, Нью-Йорк – 16-12, Вашингтон – 15-12, Портленд – 11-17, Лос-Анджелес – 10-17, Торонто – 10-17, Финикс – 10-18, Чикаго – 9-18, Коннектитут – 7-21, Сиэтл – 6-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13726 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
logoженская НБА
результаты
Лас-Вегас жен
logoСиэтл жен
Нью-Йорк жен
Индиана жен
Миннесота жен
Портленд жен
Торонто жен
logoКоннектикут жен
logoВашингтон жен
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Комментарии

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В общем, пока Бостон не поломалась, Индиана наваливала только так. Алия присела до конца игры — и сразу нуль вариативности в атаке. Смотрел полностью только третью четверть — так из 18 очков Фивер 16 набрала Кларк индивидуальными действиями. Говорили скудоумным в межсезонье — найдите толкового бэк-апа для Бостон, нет — набрали кучу гардов, из которых играет теперь только Тай Харрис.
ОтветCreighton
В общем, пока Бостон не поломалась, Индиана наваливала только так. Алия присела до конца игры — и сразу нуль вариативности в атаке. Смотрел полностью только третью четверть — так из 18 очков Фивер 16 набрала Кларк индивидуальными действиями. Говорили скудоумным в межсезонье — найдите толкового бэк-апа для Бостон, нет — набрали кучу гардов, из которых играет теперь только Тай Харрис.
Всех бэк-апов в Даллас подписали в этом году. Некого брать)) Разве что Лиззи возвращать из Китая, где она играет (или с Ибицы, где она тусуется).
Из тех, кто умеет играть и грустит на скамейке, может, только Алия Эдвардс свободна. Надо в Европе искать
Ответпашу
Всех бэк-апов в Даллас подписали в этом году. Некого брать)) Разве что Лиззи возвращать из Китая, где она играет (или с Ибицы, где она тусуется). Из тех, кто умеет играть и грустит на скамейке, может, только Алия Эдвардс свободна. Надо в Европе искать
Так им некем искать, у них нет скаутского отдела вообще :-) могучая организация...
Найди в заголовке лишнее слово, после удаления которого всё становится интереснее в 500 раз. 🧐
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