Виктор Вембаньяма подписал с «Сан-Антонио» 5-летнее соглашение на 252 млн долларов

Центровой «Сан-Антонио» сделал важную уступку клубу.
Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Виктор Вембаньяма подписал продление контракта новичка, рассчитанное на 5 лет, за которые он заработает 252 млн долларов (опция игрока на пятый год).
Вембаньяма мог претендовать на супермаксимальный контракт, занимающий 30% платежной ведомости (303 млн за 5 лет), но согласился на 25%-ю максималку. Это поможет «Сан-Антонио» в построении чемпионской команды в ближайшие годы: команда экономит порядка 10 млн долларов каждый год.
Контракт начнет действовать с сезона-2027/28. Вембаньяма мог претендовать на 30% в том случае, если бы в следующем году выиграл приз лучшего защитника или MVP, или попал в символическую сборную НБА.
Вембаньяма, единогласно признанный лучшим защитником сезона, в прошлом году впервые выступал в плей-офф и сразу же довел «Сперс» до финала.
Комментарии
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Надеюсь, что основной костяк игроков сохранят и в будущем будут точечные усиления.
С тем же Брансоном, например, ситуация была иная