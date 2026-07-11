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  4. Виктор Вембаньяма подписал с «Сан-Антонио» 5-летнее соглашение на 252 млн долларов

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Виктор Вембаньяма подписал с «Сан-Антонио» 5-летнее соглашение на 252 млн долларов

Центровой «Сан-Антонио» сделал важную уступку клубу.

Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Виктор Вембаньяма подписал продление контракта новичка, рассчитанное на 5 лет, за которые он заработает 252 млн долларов (опция игрока на пятый год).

Вембаньяма мог претендовать на супермаксимальный контракт, занимающий 30% платежной ведомости (303 млн за 5 лет), но согласился на 25%-ю максималку. Это поможет «Сан-Антонио» в построении чемпионской команды в ближайшие годы: команда экономит порядка 10 млн долларов каждый год.

Контракт начнет действовать с сезона-2027/28. Вембаньяма мог претендовать на 30% в том случае, если бы в следующем году выиграл приз лучшего защитника или MVP, или попал в символическую сборную НБА.

Вембаньяма, единогласно признанный лучшим защитником сезона, в прошлом году впервые выступал в плей-офф и сразу же довел «Сперс» до финала.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
logoНБА
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма

Комментарии

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Красавчик. Даже Данкан первые 10 лет в лиге брал только максимальные контракты, а Вемби уже на детской максималке пошел на уступки :)
ОтветIceman
Красавчик. Даже Данкан первые 10 лет в лиге брал только максимальные контракты, а Вемби уже на детской максималке пошел на уступки :)
А я вообще не помню случаев когда новичку супер звезда шел на уступки. Многие новички, которые не заслуживают максималку, наоборот ее требуют.
Ответmrgtosh
А я вообще не помню случаев когда новичку супер звезда шел на уступки. Многие новички, которые не заслуживают максималку, наоборот ее требуют.
Яннис
Всего лишь 4 год в лиге пойдет, а показывает себя, как настоящий лидер и не только на площадке. Надеюсь в будущем Касл и Харпер, пойдут по его примеру. Ну а для Фокса это точно должен стать определяющий сезон, либо начнет играть, либо менять его.
Ответmrgtosh
Всего лишь 4 год в лиге пойдет, а показывает себя, как настоящий лидер и не только на площадке. Надеюсь в будущем Касл и Харпер, пойдут по его примеру. Ну а для Фокса это точно должен стать определяющий сезон, либо начнет играть, либо менять его.
Фокса всё равно придётся менять со временем, так как даже со скидкой Вемби, нереально удержать состав, не улетев далеко за налог.
Ответmrgtosh
Всего лишь 4 год в лиге пойдет, а показывает себя, как настоящий лидер и не только на площадке. Надеюсь в будущем Касл и Харпер, пойдут по его примеру. Ну а для Фокса это точно должен стать определяющий сезон, либо начнет играть, либо менять его.
У касла и харпера просто выбора другого не будет. Просить зп больше , чем у вемби, они не смогут, никто их не поймёт.
на всю жизнь обеспечен
ОтветRurik Gislasson
на всю жизнь обеспечен
Может вместо туалетки баксы использовать
ОтветГекдениз Кардениз
Может вместо туалетки баксы использовать
c другой стороны может не на то пустить деньги
Виктор, респект! Каменного здоровья и пусть организация и игроки сплотятся ради общей цели - чемпионства. Пусть его годы в САС будут продуктивны.

Надеюсь, что основной костяк игроков сохранят и в будущем будут точечные усиления.
Смотришь на контракты НБА, и еще раз чешешь репу от «жалких» контрактов НХЛ.
ОтветБомбардир Ковтун
Смотришь на контракты НБА, и еще раз чешешь репу от «жалких» контрактов НХЛ.
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ОтветБомбардир Ковтун
Смотришь на контракты НБА, и еще раз чешешь репу от «жалких» контрактов НХЛ.
В баскетболе сильно меньше людей играет. В хоккее каждый матч играет 19 человек, из них минимум 15 - три тройки нападения и защиты и вратарь это основные игроки, которые должны быть с нормальной зарплатой. И только в 4 тройке люди на минималках обычно. То в баскете у тебя зарплата идёт нескольким игрокам всего буквально
Главное чтобы этой скидкой, грамотно воспользовалось руководство, слило не нужное и подписала чего не достает команде
Витя молодец, хочет побеждать
Вембаньяма поступил так же как и Сан-Антонио поступало по отношению к нему мог получить 303 а сделал скидку
ОтветРенат Рыбка
Вембаньяма поступил так же как и Сан-Антонио поступало по отношению к нему мог получить 303 а сделал скидку
Как Сан-Антонио поступало по отношению к нему?
Судя по новости, он в этом году и не мог получить 303 миллиона, получается он взял максимум сейчас, а не стал ждать следующего года.
ОтветAnderdogonly
Судя по новости, он в этом году и не мог получить 303 миллиона, получается он взял максимум сейчас, а не стал ждать следующего года.
Не так. Игрок может заранее заключить "максимально возможное соглашение" - это широко распространено при подписании первого взрослого контракта. Витек реально пошел на уступки - зп упадет с 30% от полотка до 25%
С тем же Брансоном, например, ситуация была иная
ОтветКирилл Чевычалов
Не так. Игрок может заранее заключить "максимально возможное соглашение" - это широко распространено при подписании первого взрослого контракта. Витек реально пошел на уступки - зп упадет с 30% от полотка до 25% С тем же Брансоном, например, ситуация была иная
Тогда странно, что написали про следующий год, раз сумма что в этом, что в следующем была бы одинакова.
Скидка включает условие обмена Фокса?
ОтветДенис Кёнигсберг
Скидка включает условие обмена Фокса?
Должна включать.
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