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  4. Джейлен Браун обменян в «Филадельфию». На Пола Джорджа

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Джейлен Браун обменян в «Филадельфию». На Пола Джорджа

В НБА состоялся еще один сенсационный обмен.

«Бостон» договорился о переходе форварда Джейлена Брауна в «Филадельфию». Взамен «Селтикс» получат форварда Пола Джорджа, два выбора на драфте в первом раунде (2028 и 2031 годов) и два пика второго раунда (2028 и 2030 годов).

Джейлен Браун был недоволен отношением к себе руководства «Селтикс» после того, как его пытались задействовать в сделке с Яннисом Адетокумбо. В прошедшем сезоне он был шестым в гонке за звание MVP, в среднем набирая 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи за 34,4 минуты.

Средние показатели 36-летнего Джорджа – 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи.

Джейлен Браун в следующих трех сезонах будет получать по 57-64 млн в год. Контракт Пола Джорджа рассчитан еще на два сезона (57 млн в год, на второй год распространяется опция игрока).  

«Филадельфия» выбила «Бостон» из плей-офф в семи матчах. Джейлен Браун объяснял это тем, что Джоэл Эмбиид – отъявленный симулянт.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
logoФиладельфия
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logoДжейлен Браун
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logoНБА

Комментарии

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Это треш, выкинули Брауна за мусор просто
Это даже хуже чем обмен Дончич-Дэвис. Это просто позор
ОтветRAMIK
Это даже хуже чем обмен Дончич-Дэвис. Это просто позор
Да не, не хуже явно
ОтветRAMIK
Это даже хуже чем обмен Дончич-Дэвис. Это просто позор
ну не, не борщи) там даже пиков было меньше чем тут)
ну вот и че Бостон натворил. Отдали суперзвезду за пачку сухариков просто. Гениально
Я зашел просто оставить коммент, что я в ауе. Спокойной ночи!
Помянем репутацию Стивенса. На века. Можно построить мосты, но стоит один раз...
ахахахаххаха ахаха ахахах хаххаха я просто не могу - обменяли автомат калашникова на водный пистолет ахаха ах ах хах ах ха хах ах ах
Ответpulyalke
ахахахаххаха ахаха ахахах хаххаха я просто не могу - обменяли автомат калашникова на водный пистолет ахаха ах ах хах ах ха хах ах ах
На сломанный пороховой мушкет
Это не скам, это СКАМИЩЕ от Филы. Хваленного Бреда Стивенса развели как первокурсницу
пепе ватаффа ?
Слить 6-го игрока в гонке на МВП и лидера команды в прошлом сезона на 36-тилетний труп, который казалось, что невозможно слить из команды - это реальное достижение. Филе респект, трейдануть Бибида на что-то вменяемое и отличный сбалансированный состав с опцией захода в финалы конфы как минимум.
Ну в крайнем случае в Сакраменто его обменяйте, но прямому конкуренту по дивизиону, ещё и на полуживого ПолуДжорджа.
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