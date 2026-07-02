Джейлен Браун обменян в «Филадельфию». На Пола Джорджа

В НБА состоялся еще один сенсационный обмен.

«Бостон» договорился о переходе форварда Джейлена Брауна в «Филадельфию». Взамен «Селтикс» получат форварда Пола Джорджа, два выбора на драфте в первом раунде (2028 и 2031 годов) и два пика второго раунда (2028 и 2030 годов).

Джейлен Браун был недоволен отношением к себе руководства «Селтикс» после того, как его пытались задействовать в сделке с Яннисом Адетокумбо. В прошедшем сезоне он был шестым в гонке за звание MVP, в среднем набирая 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи за 34,4 минуты.

Средние показатели 36-летнего Джорджа – 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи.

Джейлен Браун в следующих трех сезонах будет получать по 57-64 млн в год. Контракт Пола Джорджа рассчитан еще на два сезона (57 млн в год, на второй год распространяется опция игрока).

«Филадельфия» выбила «Бостон» из плей-офф в семи матчах. Джейлен Браун объяснял это тем, что Джоэл Эмбиид – отъявленный симулянт.