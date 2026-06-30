«Клипперс» обменяли Кавая Ленарда в «Торонто», получив Ингрэма, Дика и драфт-пики

«Клипперс» согласовали обмен Кавая Ленарда в «Торонто».

«Клипперс » согласовали обмен Кавая Ленарда в «Торонто », сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В обмен на двукратного чемпиона НБА клуб из Лос-Анджелеса получит Брэндона Ингрэма , Грэйди Дика, два выбора первого раунда драфта, право обмена пиками первого раунда и два выбора второго раунда.

Таким образом, Ленард возвращается в Канаду, где в 2019 году он привел «Рэпторс» к первому в истории клуба чемпионскому титулу и был признан MVP финальной серии.