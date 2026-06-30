«Клипперс» обменяли Кавая Ленарда в «Торонто», получив Ингрэма, Дика и драфт-пики
«Клипперс» согласовали обмен Кавая Ленарда в «Торонто».
«Клипперс» согласовали обмен Кавая Ленарда в «Торонто», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
В обмен на двукратного чемпиона НБА клуб из Лос-Анджелеса получит Брэндона Ингрэма, Грэйди Дика, два выбора первого раунда драфта, право обмена пиками первого раунда и два выбора второго раунда.
Таким образом, Ленард возвращается в Канаду, где в 2019 году он привел «Рэпторс» к первому в истории клуба чемпионскому титулу и был признан MVP финальной серии.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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