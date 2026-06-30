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  4. Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» и продолжит карьеру в другом клубе

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Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» и продолжит карьеру в другом клубе
Леброн Джеймс сообщил «Лейкерс», что продолжит карьеру в другой команде.

Леброн Джеймс продолжит карьеру в НБА в сезоне-2026/27, однако не в составе «Лейкерс». Об этом сообщил агент игрока Рич Пол в комментарии инсайдеру Шэмсу Чарании.

Джеймс уже уведомил руководство «Лейкерс» о намерении продолжить карьеру в другой команде. Форвард заранее сообщил клубу о своем решении из уважения к организации, чтобы дать «Лейкерс» возможность спокойно подготовиться к открытию рынка свободных агентов и провести межсезонье с учетом его ухода.

Джеймс покидает «Лейкерс» после восьми сезонов, в течение которых помог клубу завоевать чемпионский титул в 2020 году. Теперь четырехкратный чемпион НБА выйдет на рынок свободных агентов.

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на подписание 41-летнего форварда является «Голден Стэйт», который рассчитывает объединить в одной команде Леброна Джеймса и Стефена Карри.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoЛеброн Джеймс
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