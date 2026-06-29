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«Мемфис» обменял Джа Морэнта в «Портленд», получив Джерами Гранта и Криса Мюррэя
Джа Морэнт продолжит карьеру в «Портленде».

«Портленд» приобрел разыгрывающего Джа Морэнта у «Мемфиса» в обмен на Джерами Гранта и Криса Мюррэя.

«Гриззлис» активно искали варианты обмена Морэнта, продолжая масштабную перестройку команды.

Контракт 26-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2028/29. В сезоне-2026/27 он заработает 42,2 миллиона долларов, а в двух последующих – по 44,9 миллиона.

Из-за травм в минувшем сезоне Морэнт провел лишь 20 матчей, в среднем набирая 19,4 очка, 3,2 подбора и 8,1 передачи за 28,4 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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Комментарии

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Какая-то бессмыслица на рандоме максимальном. Перестаю что-либо понимать в происходящем в нба
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