«Мемфис» обменял Джа Морэнта в «Портленд», получив Джерами Гранта и Криса Мюррэя

Джа Морэнт продолжит карьеру в «Портленде».

«Портленд » приобрел разыгрывающего Джа Морэнта у «Мемфиса » в обмен на Джерами Гранта и Криса Мюррэя .

«Гриззлис» активно искали варианты обмена Морэнта, продолжая масштабную перестройку команды.

Контракт 26-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2028/29. В сезоне-2026/27 он заработает 42,2 миллиона долларов, а в двух последующих – по 44,9 миллиона.

Из-за травм в минувшем сезоне Морэнт провел лишь 20 матчей, в среднем набирая 19,4 очка, 3,2 подбора и 8,1 передачи за 28,4 минуты на площадке.