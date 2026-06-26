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  4. Скончался почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов

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Умер почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
Почетный президент Единой лиги ВТБ Иванов ушел из жизни.

Единая лига ВТБ сообщила о смерти почетного президента Сергея Иванова в возрасте 73 лет. 

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры.

Для Единой Лиги ВТБ Сергей Борисович навсегда останется человеком, чье имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями», – говорится в заявлении Лиги.

Иванов, бывший министр обороны России, руководитель администрации президента и спецпредставитель президента РФ, возглавлял Единую лигу с момента ее основания (2008) и до 2014 года, после чего стал почетным президентом.

Фото: vtb-league.com

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Комментарии

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Если это тот о ком я думаю то ... лучше ничего не говорить. Хотя очень хочется
О мертвых либо хорошо либо ничего. Промолчу стало быть, хотя все-таки напишу таким как Иванов что в могилу деньги все равно не заберешь и ответ Господу придется держать за свои дела.
ОтветНаблюдатель81
О мертвых либо хорошо либо ничего. Промолчу стало быть, хотя все-таки напишу таким как Иванов что в могилу деньги все равно не заберешь и ответ Господу придется держать за свои дела.
...либо, ничего,кроме правды.
ОтветНаблюдатель81
О мертвых либо хорошо либо ничего. Промолчу стало быть, хотя все-таки напишу таким как Иванов что в могилу деньги все равно не заберешь и ответ Господу придется держать за свои дела.
За какие дела? У вас есть судебные решения по этим "делам"? Если нет, то это считается клеветой.
Умер и умер. Успел вовремя отползти, надо отдать ему должное
Стартуют гонки на лафетах этой 70+летней шайки
Без комментариев. Земля чем угодно, но не пухом.
Когда-то мог и в другое президентское кресло попасть, но кое-что помешало
Да и хрен с ним
Неожиданно. У ЦСКА и Динамо грядут сложные времена, видимо.
ОтветКамбоджа Иванов
Неожиданно. У ЦСКА и Динамо грядут сложные времена, видимо.
С чего бы? Админресурс же только у СБГ? иЛИ ЭТО ДРУГОЕ?
ОтветКамбоджа Иванов
Неожиданно. У ЦСКА и Динамо грядут сложные времена, видимо.
Все баскетбольные динамо уже давно умерли.
ОтветЛеонид Кушнир
Бывает
Причем со всеми - "жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем"
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