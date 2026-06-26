Единая лига ВТБ сообщила о смерти почетного президента Сергея Иванова в возрасте 73 лет.
«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры.
Для Единой Лиги ВТБ Сергей Борисович навсегда останется человеком, чье имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями», – говорится в заявлении Лиги.
Иванов, бывший министр обороны России, руководитель администрации президента и спецпредставитель президента РФ, возглавлял Единую лигу с момента ее основания (2008) и до 2014 года, после чего стал почетным президентом.
Фото: vtb-league.com
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