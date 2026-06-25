Ламело Болл перейдет в «Миннесоту» в обмен на Наза Рида и выборы на драфте

«Миннесота» выменяла Ламело Болла у «Хорнетс», отдав Наза Рида и драфт-пики.

«Миннесота » договорилась об обмене разыгрывающего Ламело Болла и защитника Джоша Грина из «Шарлотт », сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В обратном направлении отправятся Наз Рид, незащищенный пик первого раунда драфта 2033 года, права на обмен выборами первого раунда в 2028, 2029 и 2030 годах, а также три выбора второго раунда (2029, 2032 и 2033).

Таким образом, «Тимбервулвз» формируют одну из самых ярких задних линий лиги, объединяя Энтони Эдвардса и Ламело Болла – игроков, выбранных под первым и третьим номерами на драфте НБА 2020 года.

В прошедшем сезоне 24-летний Болл набирал в среднем 20,2 очка, 4,8 подбора и 7,1 передачи за матч.