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  4. Ламело Болл перейдет в «Миннесоту» в обмен на Наза Рида и выборы на драфте

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Ламело Болл перейдет в «Миннесоту» в обмен на Наза Рида и выборы на драфте
«Миннесота» выменяла Ламело Болла у «Хорнетс», отдав Наза Рида и драфт-пики.

«Миннесота» договорилась об обмене разыгрывающего Ламело Болла и защитника Джоша Грина из «Шарлотт», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В обратном направлении отправятся Наз Рид, незащищенный пик первого раунда драфта 2033 года, права на обмен выборами первого раунда в 2028, 2029 и 2030 годах, а также три выбора второго раунда (2029, 2032 и 2033).

Таким образом, «Тимбервулвз» формируют одну из самых ярких задних линий лиги, объединяя Энтони Эдвардса и Ламело Болла – игроков, выбранных под первым и третьим номерами на драфте НБА 2020 года.

В прошедшем сезоне 24-летний Болл набирал в среднем 20,2 очка, 4,8 подбора и 7,1 передачи за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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Комментарии

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Какой ужас ужасный от Миннесоты, Тим Коннелли за год решил уничтожить своё реноме топ менеджера
Они скинули Рэндла, чтобы освободить деньги для продления Досунму. которому нещадно переплатили. Из игроков фронт корта там оставались только Наз Рид и Гобер, и они избавляются от Рида ради Ламело Болла. оставаясь с одним Гобером из бигменов. И с задней линией из Ламело, Досунму и Эдвардса. Это ужас ужасный. Зачем вы тогда скидывали Рэндла и давали конское продление Досунму, если в итоге пошли за Боллом?
Кажется, Коннели окончательно поехал кукухой…
Эдвардс еще не подал запрос на обмен?
А у Миннесоты все в порядке там вообще ?
Просто отдать за одно лето Рида и Рэндла за «малышей» Болла и Грина )))
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