Ламело Болл перейдет в «Миннесоту» в обмен на Наза Рида и выборы на драфте
«Миннесота» выменяла Ламело Болла у «Хорнетс», отдав Наза Рида и драфт-пики.
«Миннесота» договорилась об обмене разыгрывающего Ламело Болла и защитника Джоша Грина из «Шарлотт», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
В обратном направлении отправятся Наз Рид, незащищенный пик первого раунда драфта 2033 года, права на обмен выборами первого раунда в 2028, 2029 и 2030 годах, а также три выбора второго раунда (2029, 2032 и 2033).
Таким образом, «Тимбервулвз» формируют одну из самых ярких задних линий лиги, объединяя Энтони Эдвардса и Ламело Болла – игроков, выбранных под первым и третьим номерами на драфте НБА 2020 года.
В прошедшем сезоне 24-летний Болл набирал в среднем 20,2 очка, 4,8 подбора и 7,1 передачи за матч.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
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Они скинули Рэндла, чтобы освободить деньги для продления Досунму. которому нещадно переплатили. Из игроков фронт корта там оставались только Наз Рид и Гобер, и они избавляются от Рида ради Ламело Болла. оставаясь с одним Гобером из бигменов. И с задней линией из Ламело, Досунму и Эдвардса. Это ужас ужасный. Зачем вы тогда скидывали Рэндла и давали конское продление Досунму, если в итоге пошли за Боллом?
Просто отдать за одно лето Рида и Рэндла за «малышей» Болла и Грина )))