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  4. Всеволод Ищенко выбран под 56-м номером на драфте НБА

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Всеволод Ищенко выбран под 56-м номером на драфте НБА

Российского защитника выбрали во втором раунде.

Игрок краснодарского «Локомотива» Всеволод Ищенко был (198 см, 21 год) выбран «Лейкерс» под 56-м номером на драфте-2026. Почти сразу же инсайдер ESPN Шэмс Чарания объявил о том, что россиянина обменяли в «Даллас» в обмен на денежные средства.

Ищенко – воспитанник краснодарского клуба, он находится в системе «Локомотива-Кубань» с 15 лет. В сезоне-2025/26 он отыграл 48 матчей, где за 23,5 минуты в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора, 2,0 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота. Ищенко был признан лучшим молодым игроком Лиги ВТБ в прошедшем сезоне.

«От всей души поздравляю Всеволода Ищенко! Наш воспитанник отправляется покорять лучшую баскетбольную лигу мира, пройдя все этапы подготовки системы «Локомотива-Кубань».

В сезоне-2025/26 Всеволод проявил себя как настоящий лидер и помог клубу увезти домой бронзовые медали Единой лиги ВТБ, став одним из ключевых игроков команды.

Рад, что именно воспитанник Академии «Локо» воплощает свою мечту. Решение Севы попробовать свои силы на драфте, а затем подписать контракт с клубом «Даллас Маверикс» – это результат упорной работы, а также большой и важный шаг не только для кубанского, но и для всего российского баскетбола.

Желаю, чтобы Сева в летнем тренировочном лагере «Далласа» доказал, что достоин места в заявке основной команды.

«Локомотив» же останется для Севы родным домом, двери которого для него всегда открыты. При любом сценарии мы будем рады видеть его в составе нашей команды.

Всеволоду удачи, ярких моментов за океаном и побед в новой главе его карьеры – в НБА!», – цитирует официальный сайт «Локомотива» президента клуба Андрея Ведищева.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoдрафт НБА
logoЛокомотив-Кубань
Всеволод Ищенко
logoНБА
logoЕдиная лига ВТБ
logoДаллас

Комментарии

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Понятно, что не первый раунд. Что нет никаких гарантий. Но все равно приятно…
Почти как Колю... Надеюсь была реклама чипсов?)
Ну всё, будет с Томпсоном разрывать
Не ожидал, если честно
Уже точно лучше постоянно не игравшего Дэвиса)
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