  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Остин Ривз подпишет с «Лейкерс» максимальный контракт на 185 млн долларов

0
Остин Ривз подпишет с «Лейкерс» максимальный контракт на 185 млн долларов
Остин Ривз останется в «Лейкерс» по новому контракту на 185 млн долларов.

Звездный защитник «Лейкерс» Остин Ривз подпишет новый четырехлетний максимальный контракт на 185 миллионов долларов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Соглашение будет включать опцию игрока на сезон-2029/30.

Ради нового договора Ривз отказался от опции на 14,9 млн долларов по действующему контракту. По данным источников, интерес к защитнику проявляли несколько клубов, готовых предложить ему максимальное соглашение, поэтому «Лейкерс» решили оперативно сохранить одного из своих лидеров.

После подписания контракта Ривз станет обладателем крупнейшего соглашения в истории НБА среди игроков, не выбранных на драфте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoЛейкерс
logoОстин Ривз
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» интересуются Келелом Уэйром
сегодня, 13:10
«Лейкерс» наняли баскетбольного аналитика из «Нового Орлеана»
22 июня, 09:16
Пол Пирс: «Лейкерс» нужно стать быстрее и атлетичнее»
21 июня, 21:56
Рекомендуем
Главные новости
Эван Мобли стал одной из потенциальных целей «Бостона» (Крис Мэнникс)
21 минуту назад
«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Макара Коновалова
37 минут назад
«Мемфис» и «Нью-Йорк» изучают варианты обмена своих пиков второго раунда
50 минут назад
«Миннесота» отказалась включать Джейдена Макдэниелса в обмен за Янниса Адетокумбо
сегодня, 17:41
Егор Рыжов и «Зенит» расторгли контракт по соглашению сторон
сегодня, 17:26
Яннис Адетокумбо обвинял игроков «Милуоки» в эгоизме по ходу прошедшего сезона
сегодня, 17:16
«Црвена Звезда» объявила о переходе Криса Джонса
сегодня, 16:57Фото
Спортивный директор «Локомотива-Кубань»: «Мы готовы к тому, что Ищенко выберет одна из команд НБА»
сегодня, 16:23
ACB. Финал. «Барселона» попробует сравнять счет в серии с «Валенсией» в четвертом матче
сегодня, 15:01
Разыгрывающий Ар Джей Коул перейдет в «Милан»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА продлил контракт с Владимиром Карпенко на два года
сегодня, 16:37Фото
Товарищеский матч. Италия встретится с Хорватией
сегодня, 15:00
«Наполи» официально сообщил о подписании Зака Сельяса и Марко Списсу
сегодня, 15:00
Женская НБА. «Лас-Вегас» уступил «Нью-Йорку»
сегодня, 08:30
«Мемфис» спустился на драфте, получив 5 пиков второго раунда за 4 позиции
сегодня, 05:41
Товарищеский матч. Китай взял верх над Нидерландами
вчера, 23:38
«Маккаби Тель-Авив» стал чемпионом Израиля, обыграв «Хапоэль Тель-Авив» в финальной серии со счетом 3-1
вчера, 23:35
Сергей Кущенко: «В Нижнем Новгороде были расставлены приоритеты на хоккей и футбол»
вчера, 21:59
Василие Мицич пропустит июльские матчи сборной Сербии из-за травмы, его заменит Михайло Петрович
вчера, 21:26
Илона Корстин: «Новый формат добавляет интереса и адреналина»
вчера, 19:37