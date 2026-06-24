Остин Ривз подпишет с «Лейкерс» максимальный контракт на 185 млн долларов

Остин Ривз останется в «Лейкерс» по новому контракту на 185 млн долларов.

Звездный защитник «Лейкерс» Остин Ривз подпишет новый четырехлетний максимальный контракт на 185 миллионов долларов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Соглашение будет включать опцию игрока на сезон-2029/30.

Ради нового договора Ривз отказался от опции на 14,9 млн долларов по действующему контракту. По данным источников, интерес к защитнику проявляли несколько клубов, готовых предложить ему максимальное соглашение, поэтому «Лейкерс» решили оперативно сохранить одного из своих лидеров.

После подписания контракта Ривз станет обладателем крупнейшего соглашения в истории НБА среди игроков, не выбранных на драфте.