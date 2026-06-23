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  4. Джулиуса Рэндла обменяли в «Бруклин», Ника Кэкстона – в «Чикаго»

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Джулиуса Рэндла обменяли в «Бруклин», Ника Клэкстона – в «Чикаго»
Рэндл и Клэкстон сменили клубы.

Как сообщает Шэмс Чарания, «Нетс» получат форварда Джулиуса Рэндла из «Тимбервулвз» в рамках трехсторонней сделки, которая также отправит центрового Ника Клэкстона в «Буллз».

Рэндл и 28-й пик «волков» на предстоящем драфте перейдут в «Бруклин», который, в свою очередь, отправит свой 33-й пик в «Миннесоту».

«Буллз» обменяют форварда Мухамаду Гуйе в «Тимбервулвз» в рамках своей части сделки.

Сделка затрагивает две команды – «Бруклин» и «Чикаго», которые имели наибольший объем свободного пространства под потолком зарплат перед началом рынка свободных агентов. Зарплата Рэндла в размере 33,3 млн долларов за следующий сезон теперь ляжет в платежку «Нетс»; 23,3 миллиона Клэкстона – добавятся к «Буллз».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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