Рэндл и Клэкстон сменили клубы.

Как сообщает Шэмс Чарания, «Нетс» получат форварда Джулиуса Рэндла из «Тимбервулвз» в рамках трехсторонней сделки, которая также отправит центрового Ника Клэкстона в «Буллз».

Рэндл и 28-й пик «волков» на предстоящем драфте перейдут в «Бруклин», который, в свою очередь, отправит свой 33-й пик в «Миннесоту».

«Буллз» обменяют форварда Мухамаду Гуйе в «Тимбервулвз» в рамках своей части сделки.

Сделка затрагивает две команды – «Бруклин » и «Чикаго », которые имели наибольший объем свободного пространства под потолком зарплат перед началом рынка свободных агентов. Зарплата Рэндла в размере 33,3 млн долларов за следующий сезон теперь ляжет в платежку «Нетс»; 23,3 миллиона Клэкстона – добавятся к «Буллз».