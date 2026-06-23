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  4. Янниса Адетокумбо обменяли в «Майами»

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Янниса Адетокумбо обменяли в «Майами»

Главный обмен лета в НБА состоялся.

«Милуоки» и «Майами» договорились об условиях перехода форварда Янниса Адетокумбо. Грек станет игроком «Хит», вместе с ним во Флориду отправится форвард Бобби Портис. Взамен «Бакс» получат защитников Тайлера Хирро, Каспараса Якучиониса, Хайме Хакеса и центрового Келела Уэйра, три пика первого раунда (13-й пик драфта-2026, в 2031-м и 2033-м), один пик второго раунда и один обмен пиками (в 2030-м).

Переход станет официальным после 6 июля, так что к сделке еще могут присоединиться другие клубы.

Это очередная сделка с участием суперзвезды для президента «Хит» Пэта Райли, самого успешного управленца XXI века. В этом столетии он приобретал Шакила О’Нила, Леброна Джеймса, Криса Боша, Алонзо Моурнинга и Джимми Батлера.

Также за Адетокумбо боролся «Бостон», который предлагал MVP финала-2024 Джейлена Брауна и два пика первого раунда.

Адетокумбо провел в «Бакс» 13 сезонов. За это время он 10 раз участвовал в Матчах всех звезд, дважды был MVP сезона, а также получил приз «Лучший защитник» в 2019 году. В 2021 он привел клуб к первому за 50 лет титулу чемпионов.

Адетокумбо настаивал на обмене весь последний год и несколько раз за последние 13 месяцев уведомлял «Милуоки», что не намерен продлевать соглашение с организацией. В сезоне-2025/26 он отыграл только 36 матчей, набирая в среднем 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи при 62% с игры.

«Милуоки» взял за Адетокумбо четырех молодых игроков.

26-летний Хирро вырос в Висконсине. В прошлом году он провел только 33 матча из-за операции на ноге. За 7 лет в «Хит» он набирал в среднем 19,5 очка.

25-летний Хакес в сезоне-2025/26 финишировал вторым в голосовании за «Шестого игрока», в среднем набирая 15,4 очка, 5 подборов и 4,7 передачи.

22-летний Уэйр в среднем приносил 11 очков и 9 подборов за матч.

20-летний Якучионис провел первый сезон в лиге, набирая 6,2 очка за 17,8 минуты на паркете.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
logoНБА
переходы
logoБобби Портис
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoМайами
logoКаспарас Якучионис
logoКелел Уэйр
logoТайлер Хирро

Комментарии

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Под Голдина пошел, трудно греку будет
С праздником, товарищи!
Нормальная цена, точно не продешевили. На что то большее расчитывать было глупо, уже возраст.
Вот это бэнгер всего лета.
Интересно, какие результаты будут у Хит со здоровым Греком
ОтветДруг Джордана
Вот это бэнгер всего лета. Интересно, какие результаты будут у Хит со здоровым Греком
Будут мешать друг другу с Адебайо и рекордсмен обидится
Ответ5litrovich
Будут мешать друг другу с Адебайо и рекордсмен обидится
Когда это Адебайо вообще обижался? Он кайфует когда может набирать свои 18-20+10 и с него ничего больше не требуют,тк есть первая звезда
Господа, а все кто говорят что Хит некому будет играть.
Расскажите мне о крутости тех 4-х игроков, которых отдали за Янниса и Бобби Портиса. Тут как-будто по количеству игроков отдали 4-х получили 2-х. Причем отдали Кайла Куз....Тайлера Хирро, одного хорошего ролевика и двух ноунеймов.
Ах да, не забываем что этот суповой набор в прошлом году занял 10- место в конференции. Как-будто вообще не жалко
Яннис с Эдрисом вдвоем играть будут?)
Ответbanderos
Яннис с Эдрисом вдвоем играть будут?)
Голдин!!!
Шикарная сделка для Майами.
Довольно жирный пакетик получили бакс
Мы ждали этого 4, нет, 5 тысяч лет!
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