Янниса Адетокумбо обменяли в «Майами»

Главный обмен лета в НБА состоялся.

«Милуоки» и «Майами» договорились об условиях перехода форварда Янниса Адетокумбо. Грек станет игроком «Хит», вместе с ним во Флориду отправится форвард Бобби Портис. Взамен «Бакс» получат защитников Тайлера Хирро, Каспараса Якучиониса, Хайме Хакеса и центрового Келела Уэйра, три пика первого раунда (13-й пик драфта-2026, в 2031-м и 2033-м), один пик второго раунда и один обмен пиками (в 2030-м).

Переход станет официальным после 6 июля, так что к сделке еще могут присоединиться другие клубы.

Это очередная сделка с участием суперзвезды для президента «Хит» Пэта Райли, самого успешного управленца XXI века. В этом столетии он приобретал Шакила О’Нила, Леброна Джеймса, Криса Боша, Алонзо Моурнинга и Джимми Батлера.

Также за Адетокумбо боролся «Бостон», который предлагал MVP финала-2024 Джейлена Брауна и два пика первого раунда.

Адетокумбо провел в «Бакс» 13 сезонов. За это время он 10 раз участвовал в Матчах всех звезд, дважды был MVP сезона, а также получил приз «Лучший защитник» в 2019 году. В 2021 он привел клуб к первому за 50 лет титулу чемпионов.

Адетокумбо настаивал на обмене весь последний год и несколько раз за последние 13 месяцев уведомлял «Милуоки», что не намерен продлевать соглашение с организацией. В сезоне-2025/26 он отыграл только 36 матчей, набирая в среднем 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи при 62% с игры.

«Милуоки» взял за Адетокумбо четырех молодых игроков.

26-летний Хирро вырос в Висконсине. В прошлом году он провел только 33 матча из-за операции на ноге. За 7 лет в «Хит» он набирал в среднем 19,5 очка.

25-летний Хакес в сезоне-2025/26 финишировал вторым в голосовании за «Шестого игрока», в среднем набирая 15,4 очка, 5 подборов и 4,7 передачи.

22-летний Уэйр в среднем приносил 11 очков и 9 подборов за матч.

20-летний Якучионис провел первый сезон в лиге, набирая 6,2 очка за 17,8 минуты на паркете.