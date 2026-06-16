БК «Пари Нижний Новгород» объявил о приостановке деятельности основной команды

«Пари Нижний Новгород» объявил о приостановке работы основной команды.

«Пари Нижний Новгород » официально подтвердил приостановку участия основной команды в Единой лиге ВТБ со следующего сезона. Клуб опубликовал заявление, в котором объяснил решение финансовыми трудностями и подчеркнул, что продолжит работу на уровне молодежных и резервных команд.

«Финансирование клуба осуществлялось за счет средств регионального бюджета и спонсоров. Все обязательства, взятые на себя регионом в рамках поддержки клуба, выполнены в полном объеме. Но, к сожалению, текущая финансовая ситуация, которая объективно влияет на партнеров клуба, в том числе и потенциальных, диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным. Приостановка деятельности – вынужденная, но управляемая мера.

Несмотря на расставание с большой ареной, клуб продолжит жить. Мы сохраняем резервный состав, который будет представлять регион в первенствах России среди молодежных команд. Продолжит свое выступление в рамках Единой Молодежной лиги ВТБ и молодежная команда. Клуб сохраняет свою структуру подготовки, кадровый потенциал и инфраструктуру. Мы делаем акцент на развитии и воспитании молодежи, наших юных талантов. Наша цель – растить новое поколение нижегородского баскетбола.

Мы от всего сердца благодарим наших болельщиков и партнеров за годы безграничной поддержки, за шум трибун и верность черно‑белым цветам!» – говорится в заявлении клуба.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Пари НН» занял девятое место в регулярном чемпионате с результатом 12-28 и не смог выйти в плей-офф.