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  4. Игроков «Сперс» агрессивно встретили у входа в отель после 4-го матча финала

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Игроков «Сперс» агрессивно встретили у входа в отель после 4-го матча финала
Обстановка в Нью-Йорке накалена до предела во время финала НБА.

«Сперс» проиграли 4-й матч финала НБА в гостях. Баскетболистов агрессивно встретили перед входом в отель.

Один из фанатов швырнул что-то в Виктора Вембаньяму.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети King Charge
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Комментарии

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Один из фанатов швырнул что-то в Виктора Вембаньяму. - это был Чет
Ответmold-cel
Один из фанатов швырнул что-то в Виктора Вембаньяму. - это был Чет
Четом) швырнули)
Ответmold-cel
Один из фанатов швырнул что-то в Виктора Вембаньяму. - это был Чет
Это был Щщет.
Вембаньяма швырнул этот предмет обратно в человека, который кинул это, но француз не попал.
Нельзя так, нельзя так проигрывать !
Страшно подумать че там с монашками
Фанаты какой команды это были хоть?
ОтветSopTecret
Фанаты какой команды это были хоть?
Фанаты сас были заняты празднованием рекорда по трехочковым за первую половину, так что наверное это были болельщики никс
Зачем так делать и портить все впечатление о фанатах и команде Никс, которые пока вызывают только симпатию своими нечеловеческими усилиями, настойчивостью и стремлением к титулу
Комментарий удален модератором
ОтветСергей Галкин
Комментарий удален модератором
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ОтветГлиста - перебежчик
Комментарий скрыт
Думаю, мы смотрим серию, которая закалит СПЁРС на долгие финальные серии. НЙ больше заслужил своей игрой на качелях.
Думаю, что теперь Митчу Джонсону надо опасаться дома ходить без серьезной охраны. Иички снова не вырастут, если что не так вдруг пойдет.
Здесь, увы, без мата нечего писать, а с ним на форуме нельзя.
А чему здесь удивляться, НЙ город иммигрантов и мэр у них под стать, а там где толпы пещерных дикарей по-другому и не бывает.
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