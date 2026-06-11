Игроков «Сперс» агрессивно встретили у входа в отель после 4-го матча финала

Обстановка в Нью-Йорке накалена до предела во время финала НБА.

«Сперс» проиграли 4-й матч финала НБА в гостях. Баскетболистов агрессивно встретили перед входом в отель. Один из фанатов швырнул что-то в Виктора Вембаньяму .