Трампа засняли дремлющим во время матча финала НБА
Видео со спящим Трампом на финале НБА вирусится в сети.
Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финала НБА, в котором «Нью-Йорк» принимал «Сан-Антонио».
В сеть попало видео, на котором политика засняли дремлющим в VIP-ложе прямо во время игры.
«Никс», которых поддерживает Трамп, проиграли матч (111:115), позволив «Сперс» сократить отставание в серии (1-2).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CNBC-TV18
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Вообще это позор, как по мне.
Деду на пенсию пора, как и другим кому 70+.
а синоним слова дремать это "кемарить"