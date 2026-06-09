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  4. Трампа засняли дремлющим во время матча финала НБА

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Трампа засняли дремлющим во время матча финала НБА
Видео со спящим Трампом на финале НБА вирусится в сети.

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финала НБА, в котором «Нью-Йорк» принимал «Сан-Антонио».

В сеть попало видео, на котором политика засняли дремлющим в VIP-ложе прямо во время игры.

«Никс», которых поддерживает Трамп, проиграли матч (111:115), позволив «Сперс» сократить отставание в серии (1-2).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CNBC-TV18
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Комментарии

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Пытается понять, что такое "дух Анкориджа".
Прикумарил чутка, с кем не бывает:)
ОтветПавел Егоров
Прикумарил чутка, с кем не бывает:)
Уже не в первый раз. На днях в овальном кабинете спал и чуть не упал.
Вообще это позор, как по мне.
Деду на пенсию пора, как и другим кому 70+.
ОтветПавел Егоров
Прикумарил чутка, с кем не бывает:)
"прикумарил" это немножко другое 😁
а синоним слова дремать это "кемарить"
Снится победа над Ираном?
ОтветMikeABLG
Снится победа над Ираном?
Трава у дома
ОтветMikeABLG
Снится победа над Ираном?
очередной сценарий "покушения")
С учетом пауз этих на рекламы/повторы - да блин, все мы спим там, все норм)
Кто из нас не кимарил под игры НБА?)
нормальная такая старость у деда, в 80 спит на финале..
Ночью ему не спится... Строчит, как из пулемета, посты в своей сети Truth Social. А здесь догоняется...
Вирус Байдена начинает догонять
Так они играют по ночам, я без будильника не могу проснуться, что говорить про пенсионеров
А, что вы хотели через пять дней юбилей - 80лет!
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