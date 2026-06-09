Трампа засняли дремлющим во время матча финала НБА

Видео со спящим Трампом на финале НБА вирусится в сети.

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финала НБА , в котором «Нью-Йорк » принимал «Сан-Антонио ». В сеть попало видео, на котором политика засняли дремлющим в VIP-ложе прямо во время игры. «Никс», которых поддерживает Трамп, проиграли матч (111:115), позволив «Сперс» сократить отставание в серии (1-2).