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Болельщики «Никс» толпой атаковали фаната «Сперс»
Фанаты «Нью-Йорка» напали на болельщика «Сан-Антонио».

В соцсетях появилось видео, на котором фанаты «Нью-Йорка» окружают болельщика «Сан-Антонио».

Молодому человеку порвали майку с фамилией звезды «Сперс» Виктора Вембаньямы, требуя снять ее.

В ролике не видно сотрудников полиции, но конфликт удалось прекратить без их вмешательства.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: PartiKing
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Комментарии

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Белый рослый парень реально молодец, ещё и умён: понимал что в плотной толпе подкачанное тело и рост не решают и если попытаться отбить человека размахивая кулаками, то в ответ скорее всего сработает схема "толпою гасят даже льва". Просто старался относительно аккуратно вытянуть бедолагу или укрывал его, не перенося агрессию толпы на себя. Самый разумный вариант помощи.
ОтветBerton
Белый рослый парень реально молодец, ещё и умён: понимал что в плотной толпе подкачанное тело и рост не решают и если попытаться отбить человека размахивая кулаками, то в ответ скорее всего сработает схема "толпою гасят даже льва". Просто старался относительно аккуратно вытянуть бедолагу или укрывал его, не перенося агрессию толпы на себя. Самый разумный вариант помощи.
он молодец, но если размахнет кулаками, то с-а против никс сразу переформатируется в белый против черных, там шансов еще меньше
ОтветReneHoseman
он молодец, но если размахнет кулаками, то с-а против никс сразу переформатируется в белый против черных, там шансов еще меньше
Комментарий скрыт
Околобаскетбола
Если бы спортс был в реальной жизни)))
Ответфанат баскетбола
Если бы спортс был в реальной жизни)))
Не, так поздно родители бы не отпустили
Какие высококультурные люди!
Порвали футболку...молодцы какие...в Техасе максимум один выбежал селфи сделать.
А еще что-то про болельщиков Сас вещают.
Приходи один, мы тоже один придем
Колхозники.
Мелированный крепыш молодец, спас жопу доходяге
Так они и в прошлом сезоне также буйствовали после матча с Пэйсерс, когда досталось болельщику в майке Индиана Пэйсерс. А легавых как в прошлый раз не видать, так в этот раз.
ОтветВадим flanec
Так они и в прошлом сезоне также буйствовали после матча с Пэйсерс, когда досталось болельщику в майке Индиана Пэйсерс. А легавых как в прошлый раз не видать, так в этот раз.
Легавые у нас в НЙ существуют только для того, чтобы штрафовать за безбилетный проход в метро и за распитие пива в общественном месте.
Ответarriva
Легавые у нас в НЙ существуют только для того, чтобы штрафовать за безбилетный проход в метро и за распитие пива в общественном месте.
Ахахахахп!
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