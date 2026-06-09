Болельщики «Никс» толпой атаковали фаната «Сперс»
Фанаты «Нью-Йорка» напали на болельщика «Сан-Антонио».
В соцсетях появилось видео, на котором фанаты «Нью-Йорка» окружают болельщика «Сан-Антонио».
Молодому человеку порвали майку с фамилией звезды «Сперс» Виктора Вембаньямы, требуя снять ее.
В ролике не видно сотрудников полиции, но конфликт удалось прекратить без их вмешательства.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: PartiKing
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