0

Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»

Кенни Эткинсон останется главным тренером «Кавальерс» на следующий сезон.

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон сохранит свой пост на следующий сезон, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Его позиция в клубе в безопасности. За первые два года во главе команды он добился лучшего в истории организации процента побед – свыше 70%.

Концовка сезона получилась тяжелой – «Кливленд» всухую проиграл «Нью-Йорку». Однако в целом наблюдается ежегодный рост результатов: сначала второй раунд в прошлом сезоне и звание тренера года, затем выход в финал конференции в этом.

Кроме того, у него есть поддержка Донована Митчелла и Джеймса Хардена.

Это первый выход «Кавальерс» в финал конференции без команды, построенной вокруг Леброна Джеймса, за последние 34 года, так что клубу предстоит многое проанализировать в ближайшие недели», – отметил Чарания в эфире ESPN.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoКливленд
logoНБА
logoКенни Эткинсон
logoДонован Митчелл
logoДжеймс Харден

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Всё верно: аналитически Аткинсон чемпион НБА, таких специалистов нужно сохранять.
энэлитикли он выиграл этот ПО 🤣
Аналитически его уволили
Трудно понять это потолок Кливленда в текущем составе или нет. NYку слили вообще без шансов. Что самое неприятное команде как будто вообще похер было на результат в финале конфы судя по 4 игре. Митчелл вроде пытался как-то повлиять, но вышло совсем слабо. Возможно другой тренер смог бы хотя бы настроить команду на хоть какую то борьбу, а не поднимать белый флаг в 3 четверти заключительной игры у себя на паркете. Короче сложно представить, что такой Кливленд сможет выиграть гайку глядя на другие команды.
гнать Олтмэна тогда
Аналитически, Кливленд уже династия, пусть останется
Ну пусть так. Решение понятное. Но как быть теперь с составом. Его похоже и таким оставить даже нереально, усилиться как?)
В опасном месте человек работал. Вирус Керровой лихорадки активизируется на поздних стадиях плей-офф. На ранней стадии болезни. Вот когда в регулярке пойдут характерные затупы ("однако, тенденция...") - тогда и резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов )
Все правильно. Надо норм встроить Хардена, потренить комбинашки и провести полноценный сезон, тогда уже будет ясно что делать дальше
Они не убили Кенни.
Сволочи!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
26 мая, 17:45
Джеймс Харден поддержал Эткинсона: «Он понимает команду. Нам пришлось непросто после двух серий против монстров в защите»
26 мая, 08:25
Кенни Эткинсон: «Сезон считаю успешным, мы преодолели барьер, на котором застряли»
26 мая, 05:13
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
28 минут назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
сегодня, 03:05
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем