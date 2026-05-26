Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»

Кенни Эткинсон останется главным тренером «Кавальерс» на следующий сезон.

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон сохранит свой пост на следующий сезон, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Его позиция в клубе в безопасности. За первые два года во главе команды он добился лучшего в истории организации процента побед – свыше 70%.

Концовка сезона получилась тяжелой – «Кливленд» всухую проиграл «Нью-Йорку». Однако в целом наблюдается ежегодный рост результатов: сначала второй раунд в прошлом сезоне и звание тренера года, затем выход в финал конференции в этом.

Кроме того, у него есть поддержка Донована Митчелла и Джеймса Хардена.

Это первый выход «Кавальерс» в финал конференции без команды, построенной вокруг Леброна Джеймса, за последние 34 года, так что клубу предстоит многое проанализировать в ближайшие недели», – отметил Чарания в эфире ESPN.