«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом

Ажуолас Тубелис подписал новый контракт с «Жальгирисом».

«Жальгирис» официально продлил контракт с форвардом Ажуоласом Тубелисом , сохранив в составе одного из ключевых молодых игроков команды.

Новое соглашение рассчитано по схеме «2+1» и предусматривает опцию ухода в НБА. Решение клуба стало следствием удачного первого сезона литовца в Евролиге, по ходу которого он сумел закрепиться в ротации и стать важной частью состава.

Ранее сообщалось, что Тубелис может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Жальгириса».