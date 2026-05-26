«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
Ажуолас Тубелис подписал новый контракт с «Жальгирисом».
«Жальгирис» официально продлил контракт с форвардом Ажуоласом Тубелисом, сохранив в составе одного из ключевых молодых игроков команды.
Новое соглашение рассчитано по схеме «2+1» и предусматривает опцию ухода в НБА. Решение клуба стало следствием удачного первого сезона литовца в Евролиге, по ходу которого он сумел закрепиться в ротации и стать важной частью состава.
Ранее сообщалось, что Тубелис может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Жальгириса».
