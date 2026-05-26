Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»

Скип Бэйлесс заявил, что реакция НБА на провоцирование фолов со стороны Шэя Гилджес-Александера чрезмерна, а судьи фактически позволяют Стефону Каслу «играть с ним в американский футбол».

«Просто чистый футбол: он может атаковать его, таранить, валить на землю, делать что угодно. Бить по рукам – и все это вдали от корзины. У Стефона Касла было по 5 фолов в каждой из последних двух игр, но их должно было быть 25. Потому что это происходит каждый раз – я никогда такого не видел.

Прошлым вечером это дошло до абсурда, я даже твитнул: «Срочная новость: Стефон Касл только что попал в Pro Bowl», – сказал Бэйлесс в шоу Gil’s Arena.

Комментарии

да ну. А судьи позволяют карузо и хартенштайну быть тренерами по йоге или гимнастике, учитывая то, как они за руки всех тянут и хватают. Айезея так ваще еще на парикмахера учился видимо.
ОтветThanasis_Goat
На барбера учился
ОтветThanasis_Goat
Комментарий скрыт
старый маразматику, наверное, на охламону денег зарядил вот и бомбит, что главного флоппера лиги судят не как в регулярке.
ОтветAlmost Grey
Он сам с Оклахомы
ОтветAlmost Grey
Он же за Спёрс болел всегда, как мне казалось
И слава богу. Если эта ситуация выравнивается то постепенно оклахомовские поблажки превратятся в общий жесткий стиль игры для всех
Думал, что только у нас народ к Окле и ШГА неравнодушен в кавычках. Но почитал комменты американцев, так там вообще ######## Оклу и ШГА по полной программе.
ОтветЭд Де-Гуй
Ну так обычных зрителей достало смотреть падения и штрафные, штрафные и падения.
что за дичь? обидели примадону губошлепа. Кастл суперзащитник. еще аккуратно обходится с флоппером
раздался голос из палаты
Ну это правда тяжело смотреть, со времен хьюстоновской бороды ШГА "лучший" в этом показателе. Лука столько не бесил с нытьем, сколько в пользу ШГА свистят
ОтветScrubs
То что у Касла по 5 фолов в каждом матче тебе ничего не сказало, да с тобой понятно все реально Иван. Лука плачет после каждого касания . Тут про фолы речь. Шей мвп у него игра поставленная и бросок. Каслу очевидно дали задачу, он в 4 матче с другими 5 раз выбил у него, остальные несколько моментов были нарушения. Да и без Шея могут этих выскочек наказать, может его тоже травмировать. Можно руками ходулями Вемби и заслонами Шейна Пейна
ОтветВеликий_Хан
Тебе насмотренности не хватает, Алеша). Ты как моя сестренка в нулевых - вся комната обклеена Бритни Спирз. Потерпи - это пройдет)
Положительный аспект: дельфину и всем его бабам-фанаткам со спортса показали, кто он такой, если против него будут давать играть так, как играет сама Окла. Отрицательный аспект: как я и говорил перед серией - исход серии полностью в руках судей, то есть Лысого. Классические "два туда, один сюда" будут работать. Если судить будут честно, то у Оклы почти нет шансов. Разве что, СА в лице физрука, Вемби и Касла сами захотят отдать свою игру, как было в третьей. Но если они не будут сильно тупить, и судейство будет адекватным, то, повторюсь, дельфин поплывет на рыбалку.
Совсем ку-ку что ли? Или очки забыл одеть?
Да ну нее, гляньте какой фол свистнули Фоксу...
