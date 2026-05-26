Скип Бэйлесс: Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол.

Скип Бэйлесс заявил, что реакция НБА на провоцирование фолов со стороны Шэя Гилджес-Александера чрезмерна, а судьи фактически позволяют Стефону Каслу «играть с ним в американский футбол».

«Просто чистый футбол: он может атаковать его, таранить, валить на землю, делать что угодно. Бить по рукам – и все это вдали от корзины. У Стефона Касла было по 5 фолов в каждой из последних двух игр, но их должно было быть 25. Потому что это происходит каждый раз – я никогда такого не видел.

Прошлым вечером это дошло до абсурда, я даже твитнул: «Срочная новость: Стефон Касл только что попал в Pro Bowl», – сказал Бэйлесс в шоу Gil’s Arena.