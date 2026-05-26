Библиотека Сан-Антонио продвигает чтение через образ Вембаньямы.

Центральная библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби», вдохновленную литературными предпочтениями звездного центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы в жанрах фэнтези и научной фантастики.

С момента запуска кампании уже зафиксировано около 160 выдач и бронирований книг. Кроме того, в учреждении установлены ростовые фигуры Вембаньямы, с которыми активно фотографируются дети, что стало дополнительным элементом вовлечения аудитории.