Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»

Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо.

Лавар Болл раскритиковал «Кливленд » после разгромного поражения от «Никс» в финале Восточной конференции и намекнул, что «Кавальерс» зря расстались с его старшим сыном по ходу сезона.

«Именно ради таких моментов вы и брали моего сына Лонзо. Вы подписывали его не ради регулярки, а вот ради этого – а в итоге вас просто вынесли.

«Шарлотт », пора объединить этих парней», – сказал Лавар, намекая на возможное воссоединение Лонзо и Ламело Боллов в составе «Хорнетс».

В 35 матчах за «Кавальерс» Лонзо Болл в среднем набирал 4,6 очка, 4 подбора и 3,9 передачи за 21 минуту на площадке.