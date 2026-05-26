Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
Лавар Болл раскритиковал «Кливленд» после разгромного поражения от «Никс» в финале Восточной конференции и намекнул, что «Кавальерс» зря расстались с его старшим сыном по ходу сезона.
«Именно ради таких моментов вы и брали моего сына Лонзо. Вы подписывали его не ради регулярки, а вот ради этого – а в итоге вас просто вынесли.
«Шарлотт», пора объединить этих парней», – сказал Лавар, намекая на возможное воссоединение Лонзо и Ламело Боллов в составе «Хорнетс».
В 35 матчах за «Кавальерс» Лонзо Болл в среднем набирал 4,6 очка, 4 подбора и 3,9 передачи за 21 минуту на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Legion Hoops в соцсети Х
Лонзо немного жаль, хороший был игрок.