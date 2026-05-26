Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»

Лавар Болл раскритиковал «Кливленд» после разгромного поражения от «Никс» в финале Восточной конференции и намекнул, что «Кавальерс» зря расстались с его старшим сыном по ходу сезона.

«Именно ради таких моментов вы и брали моего сына Лонзо. Вы подписывали его не ради регулярки, а вот ради этого – а в итоге вас просто вынесли.

«Шарлотт», пора объединить этих парней», – сказал Лавар, намекая на возможное воссоединение Лонзо и Ламело Боллов в составе «Хорнетс».

В 35 матчах за «Кавальерс» Лонзо Болл в среднем набирал 4,6 очка, 4 подбора и 3,9 передачи за 21 минуту на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Legion Hoops в соцсети Х
в смысле "вынесли"? по аналитике Аткинсона они выиграли, всё норм
Твой сынок получил бы мусорные минуты когда уже -30 на табло. Лонзо уже не игрок.
Лонзо - неплохой игрок. Был.
А чего раньше молчал, пока Кливленд выигрывал? С Лонзо вы и Торонто, возможно, не прошли бы.
Вот почему Сперс проиграли 5 матч? Потому что Лонзо у них не было.
Уже и забыл , что есть такой персонаж, как Лавар, в своё время знатно накидывал.
Лонзо немного жаль, хороший был игрок.
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
28 минут назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
сегодня, 03:05
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
