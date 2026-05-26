Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)

«Виллербан» выиграл борьбу у «Партизана» за Армони Брукса.

Армони Брукс был близок к переходу в «Партизан», однако в последний момент в борьбу за защитника вмешался «Виллербан ». Как сообщает Mozzart Sport, американский защитник продолжит карьеру во французском клубе в следующем сезоне.

«Партизан» активно работал над завершением сделки и даже провел дополнительные переговоры, однако в итоге Брукс через своих агентов уведомил сербский клуб, что примет предложение «Виллербана».

Американский снайпер провел сильный сезон в Евролиге, набирая в среднем 13,1 очка за матч. Его переход может стать одним из первых шагов нового амбициозного проекта французского клуба.