Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
«Виллербан» выиграл борьбу у «Партизана» за Армони Брукса.
Армони Брукс был близок к переходу в «Партизан», однако в последний момент в борьбу за защитника вмешался «Виллербан». Как сообщает Mozzart Sport, американский защитник продолжит карьеру во французском клубе в следующем сезоне.
«Партизан» активно работал над завершением сделки и даже провел дополнительные переговоры, однако в итоге Брукс через своих агентов уведомил сербский клуб, что примет предложение «Виллербана».
Американский снайпер провел сильный сезон в Евролиге, набирая в среднем 13,1 очка за матч. Его переход может стать одним из первых шагов нового амбициозного проекта французского клуба.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
