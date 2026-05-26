  • Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
Экс-игрок НБА сравнил Брансона и Дончича и сделал выбор в пользу звезды «Никс».

Бывший игрок НБА Антонио Дэниэлс сравнил Джейлена Брансона и Луку Дончича, объяснив, почему он предпочитает звезду «Нью-Йорка».

«Причина в том, что я видел, как он играет и с мячом, и без мяча. При всем таланте Луки, а он невероятно талантлив – может набирать очки из любой точки площадки и является отличным распасовщиком. Но я не видел, чтобы он играл в условиях низкой вовлеченности в атакующие действия», – сказал Дэниэлс в подкасте Game Over.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
и они прекрасно дополняли друг друга в далласе
Никак они не дополняли друг друга. Феерили местами, но по отдельности)
Ну пришел в Итоге похожий по стилю с Брансоном Ирвинг. И что мы увидели? Они прекрасно дополняли друг друга с ЛУкой!
