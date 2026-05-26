0

Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф

В «Кливленде» возникло напряжение между игроками скамейки и тренерским штабом.

Выступление «Кливленда» в плей-офф сопровождалось ростом напряженности внутри команды. Как сообщает инсайдер Бретт Сигел со ссылкой на источники внутри клуба, несколько игроков второго состава остались недовольны главным тренером Кенни Эткинсоном.

Баскетболисты, выступавшие в роли ключевых исполнителей в середине сезона, разочаровались в стиле общения и лидерских качествах Эткинсона.

Сообщается, что это привело к росту напряжения в раздевалке: в начале плей-офф между запасными игроками и тренерским штабом возник разрыв во взаимопонимании.

Кенни Эткинсон: «Сезон считаю успешным, мы преодолели барьер, на котором застряли»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
logoКливленд
logoКенни Эткинсон
logoНБА плей-офф
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Шредер чтоль опять?
ОтветЛужин
Шредер чтоль опять?
Он бы по крайней мере боролся до конца !
Такого позорища как вели себя/играли игроки Кливленд,не встречал кажется,не помню по крайней мере.
Просто бросили бороться,даже в родных стенах.
Это в профессиональном спорте недопустимо.
Незнаю что там , но лично мне за Брайанта непонятно и обидно, чемпион играл в прошлом финале , с броском которого нет ни у одного большого в Кавс и сидел все матчи. Нэнс младший кровь от крови местный с броском , бился бы как лев.. сидел все матчи. Поэтому если бы уволили( а его не уволят) мне бы жалко Кенни не было. Натупил он на три серии. Он в принципе и тупил три серии , но отскакивали в 7х)
Аткинсон бездарен, но обдристанный фронт-офис виноват не меньше. Я еще 3 месяца назад написал, что шоблу из 10 ненужных игроков скамейки надо было менять на что-то осязаемое, а не колупаться ротацией в 7,5 землекопов. Хантера на Шредера 1 в 1 меняли? Почему Кеон сидит? Почему пол банки ненужных Портеров, Брайантов, Нэнсов и Прокторов просто откисает? Ну продолжайте делать вид, что играете в долгую. Зажидьте Мобли за Янниса, развивайте очередного 190см недогарда, и заплатите Бороде 70 миллионов
Эткинсон нулевый. На Митчелле кое как отскочили в начальных раундах. Спасибо Дюрену пусть скажут что он решил не выходить играть в этом ПО, закосплеился в дерево. Никс показали реальный уровень подготовки под руководством прости господи Кенни. Как бы они не были сильны, ну не должен был Кливленд отлетать как джилигеры во всех играх. И ведь с составом проблем нет, как будто именно чисто тренерский провал.
Топ тренер-аналитик, что ещё нужно для чемпионств
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Один из самых позорных моментов в истории НБА». Кендрик Перкинс раскритиковал «Кавальерс» после вылета от «Никс»
26 мая, 15:25
Джеймс Харден поддержал Эткинсона: «Он понимает команду. Нам пришлось непросто после двух серий против монстров в защите»
26 мая, 08:25
Донован Митчелл: «Мне нравится в «Кливленде». У нас есть незавершенное дело»
26 мая, 07:01
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
27 минут назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
59 минут назад
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем