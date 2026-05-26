Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
В «Кливленде» возникло напряжение между игроками скамейки и тренерским штабом.
Выступление «Кливленда» в плей-офф сопровождалось ростом напряженности внутри команды. Как сообщает инсайдер Бретт Сигел со ссылкой на источники внутри клуба, несколько игроков второго состава остались недовольны главным тренером Кенни Эткинсоном.
Баскетболисты, выступавшие в роли ключевых исполнителей в середине сезона, разочаровались в стиле общения и лидерских качествах Эткинсона.
Сообщается, что это привело к росту напряжения в раздевалке: в начале плей-офф между запасными игроками и тренерским штабом возник разрыв во взаимопонимании.
Кенни Эткинсон: «Сезон считаю успешным, мы преодолели барьер, на котором застряли»
Источник: ClutchPoints
Такого позорища как вели себя/играли игроки Кливленд,не встречал кажется,не помню по крайней мере.
Просто бросили бороться,даже в родных стенах.
Это в профессиональном спорте недопустимо.