Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф

В «Кливленде» возникло напряжение между игроками скамейки и тренерским штабом.

Выступление «Кливленда » в плей-офф сопровождалось ростом напряженности внутри команды. Как сообщает инсайдер Бретт Сигел со ссылкой на источники внутри клуба, несколько игроков второго состава остались недовольны главным тренером Кенни Эткинсоном .

Баскетболисты, выступавшие в роли ключевых исполнителей в середине сезона, разочаровались в стиле общения и лидерских качествах Эткинсона.

Сообщается, что это привело к росту напряжения в раздевалке: в начале плей-офф между запасными игроками и тренерским штабом возник разрыв во взаимопонимании.

